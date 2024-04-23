Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απορρίπτει τους ισχυρισμούς για ομαδική ταφή και ενδεχόμενες εκτελέσεις Παλαιστινίων στο νοσοκομείο Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας και διευκρινίζει ότι σοροί που είχαν ταφεί εκεί εξετάσθηκαν στο πλαίσιο της αναζήτησης ομήρων.

«Ο ισχυρισμός ότι ο ισραηλινός στρατός έθαψε σορούς Παλαιστινίων στερείται βάσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού όπου και διευκρινίζεται ότι οι σοροί επιστράφηκαν στον τόπο ταφής τους έπειτα από την εξέτασή τους.

«Η εξέταση πραγματοποιήθηκε με προσεκτικό τρόπο και αποκλειστικά σε τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες Πληροφοριών ανέφεραν πιθανή παρουσία ομήρων. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε προσεκτικά με σεβασμό και με την διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του νεκρού».

Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου ζήτησε την διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για τους ομαδικούς τάφους που ανακαλύφθηκαν στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας και δηλώνει σοκαρισμένη από την καταστροφή του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας και Νάσερ στην Χαν Γιουνές.

Σε ανακοίνωσή του, ο ύπατος αρμοστής Φόλερ Τουρκ τονίζει την ανάγκη για την διεξαγωγή «ανεξάρτητων, αποτελεσματικών και διαφανών ερευνών» στο πλαίσιο του «κλίματος ατιμωρησίας που επικρατεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

