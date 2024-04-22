Αυτόν τον μήνα, το Ισραήλ απέσυρε αιφνιδιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων δυνάμεών του από τη νότια Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από κάποιες από τις σφοδρότερες μάχες του τελευταίου επταμήνου.

Οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν στις μέχρι πρόσφατα άβατες γειτονιές της δεύτερης σε μέγεθος πόλης του θύλακα, αλλά βρήκαν τα σπίτια τους ερείπια και στους δρόμους πτώματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις επανήλθαν σήμερα στο ανατολικό τμήμα του Χαν Γιούνις, στη μεγαλύτερη πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας, πραγματοποιώντας μια αιφνιδιαστική επιδρομή, με αποτέλεσμα όσοι από τους κατοίκους είχαν επιστρέψει στα εγκαταλελειμμένα, ερειπωμένα πλέον σπίτια τους, να τραπούν ξανά σε φυγή.

«Σήμερα το πρωί, πολλές οικογένειες που είχαν φύγει τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για να πάνε στα σπίτια τους στο Αμπασάν (μια συνοικία στο ανατολικό Χαν Γιούνις) επέστρεψαν εδώ. Οι άνθρωποι ήταν τρομοκρατημένοι», είπε ο Άχμεντ Ρέζικ, 42 ετών, που έχει βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο, στο δυτικό τμήμα του Χαν Γιούνις.

«Είπαν ότι άρματα προωθούνταν στο ανατολικό τμήμα, υπό σφοδρά πυρά, και έτρεξαν για να σωθούν», είπε στο πρακτορείο Reuters μέσω μιας εφαρμογής.

Σε άλλο σημείο του Χαν Γιούνις, δεκάδες πτώματα ανασύρθηκαν από ομαδικούς τάφους, όπως τους αποκαλούν οι παλαιστινιακές αρχές, στον χώρο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της πόλης που το εγκατέλειψαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες.

At least 180 bodies have been recovered from the Nasser Medical Complex in Khan Younis so far, say Palestinian authorities, as Israel continues its deadly attacks on Gaza https://t.co/aBskGJuq2P pic.twitter.com/BdvHXSBBol — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 21, 2024

Νοτιότερα, σημειώθηκαν νέες αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα, το τελευταίο καταφύγιο όπου έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν αεροπορικές επιδρομές και σε πολλές άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων και στη Ράφα, όπου την προηγουμένη οι γιατροί έκαναν κατεπείγουσα καισαρική για να σώσουν ένα βρέφος, η μητέρα του οποίου σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς.

Σκληρές εικόνες στο νοσοκομείο Νάσερ - Άλλα 73 πτώματα εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο

Στα ερείπια του κτιρίου που κάποτε στέγαζε το νοσοκομείο Νάσερ, το μεγαλύτερο στη νότια Γάζα, δημοσιογράφοι του Reuters είδαν διασώστες που φορούσαν λευκές στολές για τον χειρισμό επικίνδυνων υλικών να βγάζουν πτώματα από το έδαφος με έναν εκσκαφέα και εργαλεία χειρός.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι εντοπίστηκαν άλλα 73 πτώματα στο σημείο, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον σε 283.

A mother bids farewell to her son who was found in a mass grave in the courtyards of the Naser hospital in Khan Younis city.



💠A total of almost 300 martyrs were recovered from Nasser Medical Hospital in Khan Yonis and the observation is as following, bodies were:



-almost… pic.twitter.com/gYZZMVZIID — Suppressed Nws (@SuppressedNws) April 22, 2024

Σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, τα πτώματα που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής προέρχονται μόνο από έναν από τους τουλάχιστον τρεις ομαδικούς τάφους στο νοσοκομείο Νάσερ.

«Αναμένουμε ότι θα βρούμε άλλα 200 πτώματα στον ίδιο ομαδικό τάφο τις επόμενες δύο ημέρες και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε στα δύο άλλα κοιμητήρια», είπε ο Ισμαήλ Αλ Ταουάμπτα, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προχώρησε σε «εκτελέσεις» στο νοσοκομείο και ότι συγκάλυψε τα εγκλήματα θάβοντας τα πτώματα με μια μπουλντόζα.

Το Ισραήλ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι πραγματοποίησε εκτελέσεις και λέει ότι αναγκάστηκε να δώσει μάχες μέσα σε νοσοκομεία επειδή οι άνδρες της Χαμάς δρούσαν από εκεί.

Οι συγγενείς των θυμάτων έρχονται να παραλάβουν τις σορούς των αγαπημένων τους για να τις ενταφιάσουν. Η οικογένεια του Οσάμα αλ Σουμπάγκι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον χώρο του νοσοκομείου, μετέφερε το πτώμα πρώτα σε ένα νεκροταφείο για να το ενταφιάσει δίπλα στην αδελφή του, στην οποία είχε δωρίσει κάποτε το ένα νεφρό του, όταν ήταν άρρωστη.

«Η κορούλα μου ζήτησε να επισκεφθεί τον τάφο του πατέρα της. Της είπα ότι αφού τον θάψουμε, θα τον επισκεφθούμε. Θεού θέλοντος. Είναι σκληρό, ίσως όμως να βρούμε λίγη ανακούφιση αφού τον κηδέψουμε», είπε η σύζυγός του, η Σουμάγια. Στο ένα χέρι κρατούσε λίγα κίτρινα λουλούδια, στο άλλο το χεράκι της κόρης της, της Χιντ, που φορούσε μια ανοιχτοκίτρινη φόρμα με σκηνές από την ταινία Frozen της Disney για να αποχαιρετίσει τον πατέρα της. «Με αγαπούσε, μου αγόραζε πράγματα και με πήγαινε βόλτα», είπε το κοριτσάκι, δίπλα στον νεοσκαμμένο τάφο...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.