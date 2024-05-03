Περιοδικό Gente: «Γιατροί του Πάπα» χειρούργησαν την Κέιτ Μίντλετον

Σύμφωνα με το ιταλικό περιοδικό Gente, γιατροί της πολυκλινικής Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, συνέθεσαν την επιστημονική ομάδα η οποία ανέλαβε την επέμβαση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ. Πρόκειται για το νοσοκομείο στο οποίο εισάγονται, ανέκαθεν, όλοι οι ποντίφικες και στο οποίο έχει μεταφερθεί, επανειλημμένα, και ο Πάπας Φραγκίσκος.

Πηγές της πολυκλινικής Τζεμέλι δεν σχολιάζουν το δημοσίευμα, αλλά ο διευθυντής του ογκολογικού κέντρου του νοσοκομείου, καθηγητής Τζαμπάολο Τόρτορα, πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «μπορεί να υποθέσει, κανείς, ότι o όγκος μπορεί να εντοπίσθηκε στην κοιλιακή χώρα και ενδέχεται να έπληξε τα γυναικολογικά όργανα ή το πεπτικό σύστημα». «Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι θεραπείες για τον καρκίνο των γυναικολογικών οργάνων έχουν βελτιωθεί σημαντικά, είναι αποτελεσματικές και για μεγάλο μέρος των ασθενών επιτυγχάνεται η ίαση», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Το περιοδικό Gente προσθέτει ότι η συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται από πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στη βρετανική βασιλική οικογένεια. Με αναφορά στον βασιλιά Κάρολο, το ιταλικό περιοδικό γράφει, τέλος, ότι «φέρεται να υποφέρει από έντονους πόνους στα κόκαλα».

Πηγή: skai.gr

