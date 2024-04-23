Ολοένα και πληθαίνουν οι ανεξήγητοι θάνατοι Παλαιστινίων στις φυλακές του Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στις ισραηλινές κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) που εδρεύει στη Δυτική Όχθη, οι συνθήκες για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί δραματικά.

Σε εκτενές του ρεπορτάζ το BBC αναφέρεται χαρακτηριστικά στις περιπτώσεις δύο Παλαιστινίων οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα στις ισραηλινές φυλακές έχοντας ξυλοκοπηθεί βάναυσα, κάτι που αρνούνται πως συνέβη οι ισραηλινές Αρχές.

Απλό τις 7 Οκτωβρίου, δεκατρείς Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν πεθάνει στις ισραηλινές φυλακές, «η πλειοψηφία τους από ξυλοδαρμό ή άρνηση λήψης φαρμάκων», δήλωσε στο BBC ο επικεφαλής της επιτροπής, Qadoura Fares.

Ο Abdulrahman Mari ήταν ένας από αυτούς. Ξυλουργός στο επάγγελμα, στο χωριό Qarawat Bani Hassan, επέστρεφε από τη δουλειά του στη Ραμάλα τον περασμένο Φεβρουάριο όταν συνελήφθη σε κινητό σημείο ελέγχου. Τέθηκε σε διοικητική κράτηση - σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ μπορεί να κρατήσει ανθρώπους επ' αόριστον χωρίς κατηγορία στη φυλακή Μεγίντο.

Ο αδελφός του, Ιμπραήμ είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν ήσσονος σημασίας, όπως η συμμετοχή σε διαδηλώσεις και η κατοχή πυροβόλου όπλου. Ωστόσο, κατηγορήθηκε και για συμμετοχή στη Χαμάς, αν και δεν υπήρχαν συγκεκριμένες κατηγορίες για δραστηριότητες εντός της ομάδας.

Ο Abdulrahman Mari

Ο Ιμπραήμ εξακολουθεί να προσπαθεί να καταλάβει πώς ακριβώς πέθανε ο αδερφός του. Πρέπει να βασιστεί σε μαρτυρίες από πρώην συγκρατούμενους του Abdulrahman. Ένας πρώην συγκρατούμενος του αδερφού του, ο οποίος μίλησε στο BBC υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε: «Μετά τις 7 Οκτωβρίου, ήταν ολοκληρωτικά βασανιστήρια. Μας χτύπούσαν χωρίς λόγο, μας έψαχναν χωρίς λόγο».

Περιέγραψε ότι είδε τον Abdulrahman να ξυλοκοπείται βαριά μπροστά του και μπροστά σε άλλους.

«Στις 9 το πρωί, μπήκαν στο κελί μας και άρχισαν να μας χτυπούν. Ένας από τους φρουρούς άρχισε να προσβάλλει τους γονείς του Abdulrahman, κάτι που δεν άντεξε και άρχισε να αντεπιτίθεται. Τον χτύπησαν άσχημα και τον πήγαν σε άλλο κελί στον επάνω όροφο για μια εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορούσες να τον ακούσεις να φωνάζει από τον πόνο.»

Είπε ότι έμαθε για τον θάνατο του Abdulrahman μόλις έφυγε από τη φυλακή μια εβδομάδα αργότερα.

Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία δεν απάντησε απευθείας στις ερωτήσεις του BBC σχετικά με τον θάνατο του Abdulrahman ή εκείνων των άλλων 12 Παλαιστινίων που η Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων λέει ότι έχουν πεθάνει, λέγοντας: «Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τους ισχυρισμούς που περιγράφονται και από όσο γνωρίζουμε δεν είναι αλήθεια».

Ο καθηγητής Danny Rosin, γιατρός από την ομάδα Physicians for Human Rights, παρακολούθησε την εξέταση του σώματος του Abdulrahman Mari. Οι παρατηρήσεις του επιβεβαιώνουν όσα είπε στο BBC ο συγκάτοικος και ο αδελφός του Abdulrahman.

Η αναφορά του καθηγητή Rosin κάνει λόγο για μώλωπες στο αριστερό στήθος του Abdulrahman και ότι είχε πολλά σπασμένα πλευρά. Εξωτερικοί μώλωπες παρατηρήθηκαν επίσης στην πλάτη, τους γλουτούς, το αριστερό χέρι και τον μηρό, καθώς και στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού και του λαιμού χωρίς κατάγματα από κάτω.

Ο καθηγητής Rosin επισήμανε στην ιατροδικαστική του έκθεση ότι ενώ δε βρέθηκε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, «μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η βία που υπέστη που φαίνεται από τους πολλαπλούς μώλωπες και τα πολλαπλά σοβαρά κατάγματα των πλευρών συνέβαλε στον θάνατό του».

Πρόσθεσε επίσης ότι «ακανόνιστος παλμός» ή ένα «έμφραγμα» θα μπορούσε να προκληθεί από αυτούς τους τραυματισμούς.

Το Ισραήλ κρατά επί του παρόντος περισσότερους από 9.300 κρατούμενους ασφαλείας, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι Παλαιστίνιοι σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση για τα δικαιώματα HaMoked, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 3.600 ατόμων σε διοικητική κράτηση.

O Qadoura Fares υποστηρίζει ότι μετά τις 7 Οκτωβρίου όλα άλλαξαν και η επίθεση της Χαμάς «επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής των κρατουμένων», υποστηρίζοντας ότι οι κρατούμενοι έχουν υποστεί πείνα και δίψα και ότι ορισμένοι από εκείνους με χρόνιες ασθένειες αρνήθηκαν τη λήψη φαρμάκων. Οι ξυλοδαρμοί έγιναν πιο τακτικοί και πιο βάναυσοι. Συνάντησα έναν κρατούμενο που είχε χάσει 20 κιλά τους τελευταίους τρεις μήνες», είπε.

Το BBC είχε προηγουμένως ακούσει από Παλαιστίνιους κρατούμενους που περιέγραψαν ότι τους χτυπούσαν με ξύλα, τους έβαζαν φίμωτρα σκύλων και τους αφαιρούσαν τα ρούχα, τα τρόφιμα και τις κουβέρτες τους τις εβδομάδες μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία αρνήθηκε οποιαδήποτε κακομεταχείριση, λέγοντας ότι «όλοι οι κρατούμενοι κρατούνται σύμφωνα με το νόμο, σεβόμενοι τα βασικά τους δικαιώματα και υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία και ειδικευμένου σωφρονιστικού προσωπικού».

Ανέφερε ότι οι φυλακές μπήκαν σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» μετά το ξέσπασμα του πολέμου και ότι «αποφασίστηκε να μειωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων ασφαλείας». Τα παραδείγματα που έδωσε ήταν η αφαίρεση ηλεκτρικού εξοπλισμού και η διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας στα κελιά και η μείωση των δραστηριοτήτων των κρατουμένων στις πτέρυγες.

«Κάλυψαν το πρόσωπο του γιου του πανί και το έκλεισαν γύρω από το λαιμό του με σχοινί»

Στο χωριό Beit Sira της Δυτικής Όχθης, ο πατέρας του Arafat Hamdan έδειξε σε ποιο σημείο οι ισραηλινοί αστυνομικοί είχαν κλωτσήσει την πόρτα του σπιτιού του και εισέβαλαν στις 04:00 τα ξημερώματα στις 22 Οκτωβρίου αναζητώντας τον γιο του.

Οι αστυνομικοί κάλυψαν το πρόσωπο του γιου του με ένα χοντρό μαύρο πανί και το έκλεισαν γύρω από το λαιμό του με ένα σχοινί. Η μάσκα μύριζε έντονα, είπε, και ο Arafat σαφώς δυσκολευόταν να αναπνεύσει φορώντας τη.

Δύο μέρες αργότερα ήρθε ένα τηλεφώνημα. Ο Arafat είχε βρεθεί νεκρός στο κελί του στη φυλακή στη Δυτική Όχθη.

Οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν εξηγήσει πώς πέθανε. Ο Arafat είχε διαβήτη τύπου 1 και υπέφερε από χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα κατά διαστήματα.

Ο πατέρας του είπε ότι ένας από τους αστυνομικούς που συνέλαβαν τον Arafat του είχε πει να πάρει μαζί του φάρμακα, αλλά δεν ήταν σαφές αν τα κατάφερε.

Το BBC έλαβε μια αναφορά του Δρ Daniel Solomon, ενός χειρουργού που ήταν παρών στη νεκροψία του Arafat κατόπιν αιτήματος των Γιατρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο γιατρός είπε ότι πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ στις 31 Οκτωβρίου, αλλά πρόσθεσε ότι η κατάσταση του σώματος, λόγω της παρατεταμένης ψύξης, είχε δυσκολέψει τον προσδιορισμό της αιτίας του θανάτου.

Σημείωσε επίσης την απουσία αρχείων που να δείχνουν εάν το φάρμακο για τον διαβήτη είχε χορηγηθεί και σε ποια δόση.

Η έκθεση ανέφερε επίσης την ανάγκη για άλλες εξετάσεις πέρα ​​από τη νεκροψία για τον προσδιορισμό της αιτίας του θανάτου.

Ούτε τα πτώματα του Arafat ούτε του Abdulrahman έχουν επιστραφεί ακόμη στις οικογένειές τους οι οποίοι θέλουν να τους πουν το τελευταίο αντίο.

