Τζιμπουτί: Τουλάχιστον 16 μετανάστες νεκροί ενώ 28 αγνοούνται σε ναυάγιο

Τουλάχιστον 16 μετανάστες σκοτώθηκαν και 28 άλλοι αγνοούνται σε ναυάγιο σκάφους στα ανοικτά των ακτών του Τζιμπουτί, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ).

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από τις τοπικές αρχές και τον ΔΟΜ είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο οργανισμός αυτός στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι συνολικά 77 μετανάστες επέβαιναν στο σκάφος, «μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα παιδί».

Ο ΔΟΜ δεν διευκρίνισε εάν αυτό το παιδί περιλαμβάνεται στους διασωθέντες.

Πρόκειται για το δεύτερο ναυάγιο που ανακοινώνεται από τον ΔΟΜ στα ανοικτά του Τζιμπουτί μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά από αντίστοιχο περιστατικό στις 8 Απριλίου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 38 μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Η «ανατολική οδός» που ακολουθούν οι μετανάστες που έρχονται από το Κέρας της Αφρικής για να φθάσουν στη Σαουδική Αραβία μέσω της εμπόλεμης Υεμένης, θεωρείται από τον ΔΟΜ «μια από τις πιο επικίνδυνες και πιο περίπλοκες μεταναστευτικές οδούς στην Αφρική και σε ολόκληρο τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

