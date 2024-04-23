Η ουκρανική υπηρεσία κατά της διαφθοράς κατονόμασε τον υπουργό Γεωργίας Μίκολα Σόλσκι ως ύποπτο σε έρευνα για την παράνομη απόκτηση κρατικής έκτασης γης αξίας περίπου 7 εκατ. δολαρίων, δήλωσε σήμερα ο υπουργός, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Ο υπουργός, που επέβλεπε τη βιομηχανία σιτηρών κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία μετά τον διορισμό του τον Μάρτιο του 2022, δήλωσε ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο ανέκυψαν τώρα οι ισχυρισμοί αυτοί που σχετίζονται με περιστατικά του 2017 και του 2018.

«Δεν συμφωνώ με τους ισχυρισμούς αυτούς», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο ύστερα από ανακοίνωση από το Εθνικό Γραφείο της Ουκρανίας κατά της Διαφθοράς που εξηγούσε τα ευρήματα έρευνας.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι «εν ενεργεία υπουργός» ηγείτο σχεδίου που είχε στόχο την απόκτηση κρατικής έκτασης γης αξίας 291 εκατ. χρίβνια (7,35 εκατ. δολαρίων) και την απόπειρα για απόκτηση γης αξίας 190 εκατ. χρίβνια.

Στην ανακοίνωση δεν κατονομάστηκε ο Σόλσκι, αλλά η ουκρανική υπηρεσία δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι ο πρώην πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για αγροτικά θέματα, μια θέση που κατείχε ο Σόλσκι πριν γίνει υπουργός Γεωργίας τον Μάρτιο του 2022. Η υπηρεσία ανάρτησε μια θολωμένη φωτογραφία με ένα πρόσωπο που φαίνεται να ήταν ο Σόλσκι.

Ύστερα από την ανακοίνωση και τα δημοσιεύματα σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που τον κατονόμαζαν, ο Σόλσκι επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε ότι είναι ύποπτος στην υπόθεση.

«Δεν έχω καμία σχέση με αυτή την έκταση γης», δήλωσε προσθέτοντας ότι δεν σχεδιάζει να υποβάλει την παραίτησή του.

«Εγγυώμαι τη μέγιστη διαφάνεια για να διαπιστωθεί η αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει καμία ανάγκη γι αυτό –όλα αυτά τα στοιχεία είναι ανοικτά στις δυνάμεις επιβολής του νόμου και τα αποδεικτικά στοιχεία και οι ισχυρισμοί των πλευρών εξετάζονται από τα δικαστήρια» ανέφερε ο Σόλσκι σε ξεχωριστή δήλωσή του.

Είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση υπουργού της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι που κατονομάζεται ως ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς.

Πηγή: skai.gr

