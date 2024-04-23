Το Ισραήλ κατακεραυνώνει την έκθεση για την UNRWA

Η διπλωματία του Ισραήλ καταφέρθηκε με σφοδρότητα χθες Δευτέρα εναντίον της τελικής έκθεσης για το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), που θεωρείται η ραχοκοκκαλιά του συστήματος χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικοί επιφορτισμένοι να εξετάσουν την «ουδετερότητα» της υπηρεσίας του ΟΗΕ, μετά τις ισραηλινές κατηγορίες πως 12 υπάλληλοι της υπηρεσίας «ενεπλάκησαν» στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, συνέστησαν χθες να γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες σε «οκτώ κρίσιμους τομείς» στο κείμενο που υποβλήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην επίθεση του Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους κάπου 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Ταυτόχρονα, το κείμενο των ειδικών, επικεφαλής των οποίων είχε τεθεί η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά, τονίζει πως οι αρχές του Ισραήλ δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσιάσει αποδείξεις πως τα μέλη της υπηρεσίας που κατηγόρησαν είναι πράγματι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η έκθεση «αψηφά τη βαρύτητα του προβλήματος», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ισραήλ Ορέν Μαρμοστάιν μέσω X (του πρώην Twitter).

«Το πρόβλημα με την UNRWA στη Γάζα δεν είναι μερικά σάπια μήλα· είναι πως πρόκειται για σάπιο και δηλητηριώδες δέντρο οι ρίζες του οποίου είναι η Χαμάς», κατά τον εκπρόσωπο.

«Η Χαμάς έχει διεισδύσει τόσο βαθιά στην UNRWA που πλέον δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί πού τελειώνει η UNRWA και πού αρχίζει η Χαμάς», συνέχισε ο κ. Μαρμοστάιν.

Η έκθεση δεν είναι ούτε «αυθεντική» ούτε «διεξοδική», είναι «προσπάθεια αποφυγής του προβλήματος και μη αντιμετώπισής του μετωπικά», επέμεινε ο εκπρόσωπος.

Η UNRWA είναι «μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης», συνέχισε. «Υπάρχουν άλλες λύσεις. Η UNRWA δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης στη Γάζα, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον», κατέληξε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες στη Νέα Υόρκη η κυρία Κολονά διαβεβαίωσε πως «ό,τι πρέπει να βελτιωθεί θα βελτιωθεί», δηλώνοντας «σίγουρη» πως η εφαρμογή των συστάσεων που περιέχονται στο κείμενο «θα βοηθήσουν» την UNRWA να «εκπληρώσει την εντολή της».

Η υπηρεσία παραμένει «κρίσιμη για τη χορήγηση ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικής βοήθειας» στους παλαιστίνιους πρόσφυγες «στη Λωρίδα της Γάζας, στην Ιορδανία, στον Λίβανο, στη Συρία και στη Δυτική Όχθη», αναγνωρίζει το κείμενο, παρά τα «προβλήματα» ως προς την «ουδετερότητά της» που «επιμένουν».

Η UNRWA, που απασχολεί πάνω από 30.000 υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν πάνω από 5,9 εκατ. Παλαιστίνιους στην περιοχή, κατηγορήθηκε από την κυβέρνηση στο Ισραήλ πως έχει στις τάξεις της «πάνω από 400 τρομοκράτες» στη Λωρίδα της Γάζας. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού Μαρμοστάιν πλειοδότησε χθες, αναφέροντας πως «πάνω» από 2.100 εργαζόμενοι στην υπηρεσία είναι «μέλη είτε της Χαμάς είτε του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ» και ότι «το ένα πέμπτο των διευθυντών των σχολείων της UNRWA είναι μέλη της Χαμάς».

Οι ισραηλινές κατηγορίες πυροδότησαν την αναστολή της χρηματοδότησης από κράτη-βασικούς χορηγούς της UNRWA, αν και κάποια την αποκατέστησαν έκτοτε.

Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ δήλωσε πως ο κ. Γκουτέρες «αποδέχεται τις συστάσεις που περιέχονται στο κείμενο της κυρίας Κολονά» και ότι θα εφαρμοστεί «το σχέδιο δράσης» που προτάθηκε.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί υποσχέθηκε «ενίσχυση των προσπαθειών (μας) και της αντίδρασής (μας) μπροστά σε ένα από τα πιο δύσκολα επεισόδια στην ιστορία του παλαιστινιακού λαού».

Υπό πίεση εδώ και μήνες, υπερασπίστηκε την περασμένη εβδομάδα την υπηρεσία του ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, χαρακτηρίζοντάς τη «σπονδυλική στήλη των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων» στη Λωρίδα της Γάζας και καταγγέλλοντας την «ύπουλη» εκστρατεία με σκοπό να τερματιστεί το έργο που επιτελεί.

Προειδοποίησε εναντίον της «διάλυσης» της UNRWA, καθώς όπως σημείωσε αυτό θα επέτεινε τον κίνδυνο να ενσκήψει «λιμός» στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου μέχρι τώρα στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί πάνω από 34.000 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.