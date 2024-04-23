Η σχεδιαζόμενη χερσαία επιχείρηση από το Ισραήλ στη Ράφα εγείρει φόβους ότι θα ενταθεί η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να προειδοποιούν για επικείμενη καταστροφή και αύξηση των θυμάτων.

“Είμαστε προετοιμασμένοι να χρειαστεί να αναπτύξουμε περισσότερη ή λιγότερη βοήθεια, ανάλογα με την κατάσταση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε”, εξήγησε η Μπούσρα Χαλίντι της Oxfam.

Η βρετανική οργάνωση δημοσίευσε στις 3 Απριλίου μαζί με άλλες 12 ΜΚΟ έκκληση για την κήρυξη εκεχειρίας, υπενθυμίζοντας ότι 1,3 εκατ. άμαχοι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 610.000 παιδιά βρίσκονται στη Ράφα “μέσα στη γραμμή του πυρός”.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν σταματά να επαναλαμβάνει: η επιχείρηση του στρατού στη Ράφα θα γίνει.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι εξετάζει διάφορα σχέδια απομάκρυνσης των αμάχων, κάνοντας λόγο κυρίως για “ανθρωπιστικά νησιά”.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ επεσήμανε ότι εξετάζει “σειρά μέτρων κατά την προετοιμασία για τις επιχειρήσεις στη Ράφα, κυρίως αναφορικά με την απομάκρυνση των αμάχων”.

Οι ΜΚΟ στις οποίες απευθύνθηκε το AFP απάντησαν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τα μέτρα αυτά και ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αναφορικά με την επικοινωνία του με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Το υπουργείο Άμυνας έχει ήδη συγκεντρώσει 30.000 σκηνές, το ένα τρίτο των οποίων θα αναπτυχθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες κοντά στη Ράφα, σύμφωνα με πηγές του ισραηλινού Τύπου, χωρίς να είναι γνωστό σε ποια πλευρά των συνόρων: στη Λωρίδα της Γάζας ή στην Αίγυπτο.

“Δεν έχω καμία ιδέα τι σημαίνει αυτό το σχέδιο”, σχολίασε ο διευθυντής του γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) Αντρέα ντε Ντομένικο.

Αναστολή των επιχειρήσεων

“Σίγουρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια θα είναι η μορφή αυτής της επιχείρησης, αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι από τη μία θα μειωθεί η διαθέσιμη βοήθεια και από την άλλη πάρα πολλοί άνθρωποι θα εκτοπιστούν”, επεσήμανε ο Ζαν- Ραφαέλ Πουατού, αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή της ΜΚΟ Action Against Hunger.

Στη Ράφα, που πριν τον πόλεμο ζούσαν μόλις 250.000 άνθρωποι, οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν πολλές επιλογές: να ρίξουν τους τοίχους και τα συρματοπλέγματα που χωρίζουν την πόλη από την Αίγυπτο, να προσπαθήσουν να πάνε στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – κάτι που προς το παρόν δεν επιτρέπει ο ισραηλινός στρατός-- ή να πάνε προς τη Μεσόγειο.

“Η Ραφα είναι μικροσκοπική, είναι σαν ένα χωριό και κατά συνέπεια μια επιχείρηση σε ένα τόσο μικρό και τόσο πυκνοκατοικημένο μέρος δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μαζική σφαγή”, προειδοποίησε η Χαλίντι.

Η Oxfam ανησυχεί κυρίως ότι θα αναγκαστεί να αναστείλει τις δραστηριότητές της στη Ράφα, όπου βρίσκονται τα μισά γραφεία της και τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι ομάδες της.

Η Χαλίντι εξήγησε ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσει κάποιος σε ποιο σημείο θα μπορούσαν να μεταφερθούν οι υπηρεσίες της ΜΚΟ, την ώρα που το 60% των κτιρίων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας έχει καταστραφεί ή υποστεί ζημιές και ενώ ο θύλακας εξακολουθεί να βομβαρδίζεται ή είναι γεμάτος με βόμβες που δεν έχουν εκραγεί.

Σενάριο καταστροφής

Άλλες οργανώσεις φοβούνται για το δίκτυο διανομής βοήθειας, ένα θέμα για το οποίο αντιπαρατίθενται με τις ισραηλινές αρχές από την αρχή του πολέμου.

Μια επιχείρηση στη Γάζα “θα μας έκοβε τη ζωτική μας αρτηρία: το πέρασμα από τη Ράφα”, εξήγησε ο Άχμεντ Μπαϊράμ, εκπρόσωπος του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (NRC) στη Μέση Ανατολή.

Το πέρασμα της Ράφα είναι το βασικό σημείο από το οποίο εισέρχεται βοήθεια στη Γάζα και εξυπηρετεί το σύνολο του θύλακα, όπου τα αποθέματα τροφίμων και φαρμάκων έχουν εξαντληθεί εδώ και μήνες και όπου πλέον δεν παράγεται τίποτα.

“Οι ομάδες μας ήδη δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανάγκες επί του πεδίου”, σχολίασε ο Μπαϊράμ.

Και απαριθμεί τις δυσκολίες: ελλείψεις στα πάντα, περιλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, έκρηξη του αριθμού των τραυματιών, κατεστραμμένο σύστημα υγείας το οποίο βασίζεται μόνο στα νοσοκομεία εκστρατείας στη Ράφα.

“Οι τρέχουσες συνθήκες δεν επιτρέπουν να διεξάγουμε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο απαιτούμενο εύρος, οπότε σκεφτείτε τι θα προκαλούσαν χερσαίες μάχες στη Ράφα, θα επρόκειτο για άλμα στο κενό”, δήλωσε εργαζόμενος του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ.

Ερωτηθείς από το AFP στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Ντομένικο πρόσθεσε ότι το άνοιγμα του σημείου διέλευσης στο Ερέζ θα πρέπει να συνοδευτεί από την εξασφάλιση της ασφάλειας μίας αποθήκης εκεί κοντά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προσπάθειες των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι “τεράστιες”.

Ωστόσο δεν υπάρχει ζήτημα ο ΟΗΕ να αναλάβει την πρωτοβουλία και να δημιουργήσει καταυλισμούς εκτοπισμένων: “δεν θα επιταχύνουμε τη μετακίνηση ούτε θα την ενθαρρύνουμε”, εξήγησε ο Ντομένικο.

“Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια εκεί όπου βρίσκονται οι άνθρωποι, αλλά ο ΟΗΕ δεν συμμετέχει σε αναγκαστικές μετακινήσεις”, υπογράμμισε ο εργαζόμενος των Ηνωμένων Εθνών από την Ιερουσαλήμ. “Εξάλλου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει χώρος για να δημιουργηθεί” ο καταυλισμός, κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

