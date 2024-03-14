Γάζα: Εντείνονται οι προσπάθειες για την αποτροπή του λιμού

Πλοίο φορτωμένο 200 τόνους τρόφιμα συνεχίζει με αργό ρυθμό τη διαδρομή του σήμερα προς τη Λωρίδα της Γάζας, τη στιγμή που επιταχύνονται οι προσπάθειες για να φθάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο υπό πολιορκία, όπου ο πληθυσμός απειλείται από λιμό εν μέσω του ραμαζανιού.

Η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο ωστόσο παραμένει συχνά επικίνδυνο εγχείρημα. Χθες Δευτέρα η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε πως αποθήκη της στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, χτυπήθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας από τους εργαζομένους της και να τραυματιστούν άλλοι. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από την πλευρά του, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Έπειτα από πέντε και πλέον μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ο ΟΗΕ εκφράζει ανησυχία για γενικευμένο λιμό στη Λωρίδα της Γάζας, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται ακατάπαυστα.

Η επίθεση «εναντίον ενός από τα λιγοστά κέντρα διανομής της UNRWA που παραμένουν ακόμη επιχειρησιακά στη Λωρίδα της Γάζας καταγράφεται τη στιγμή που ο υποσιτισμός, ως και ο λιμός σε κάποιες περιοχές, επεκτείνεται», υπογράμμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την «εξάλειψη στελέχους της Χαμάς σε «στοχευμένο» πλήγμα στη Ράφα. Ο άνδρας, ο Μοχάμαντ Αμπού Χάσνα, ήταν ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς για τους οποίους έκανε λόγο το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και παρουσιάστηκε ως ο υπεύθυνος για την ασφάλεια της αποθήκης.

Αργά χθες Τετάρτη το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε επίσης λόγο για τέσσερις νεκρούς και πολλούς τραυματίες από ισραηλινά πυρά στον κυκλικό κόμβο «Κουβέιτ», σταυροδρόμι στη νότια Λωρίδα της Γάζας όπου γίνεται συχνά διανομή τροφίμων.

Γη και θάλασσα

Η βοήθεια μέσω χερσαίων οδών δεν φθάνει παρά με το σταγονόμετρο στη Λωρίδα της Γάζας. Υπόκειται στον έλεγχο του Ισραήλ, που επιβάλλει απόλυτη πολιορκία στον παλαιστινιακό θύλακο από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Ένα πρώτο πλοίο, μισθωμένο από την ισπανική ΜΚΟ Open Arms, φορτωμένο 200 τόνους τρόφιμα, αναχώρησε προχθές από τη Λάρνακα. Συνέχιζε την πορεία του προς τον θύλακο. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Vessel Finder, το πλοίο, κινούμενο με πολύ μικρή ταχύτητα, απέχει ακόμη 90 ναυτικά μίλια (175 χλμ.) από τα παράλια της Γάζας.

Η Κύπρος, η χώρα της ΕΕ που βρίσκονται πιο κοντά στον παλαιστινιακό θύλακο από οποιαδήποτε άλλη —απέχει κάπου 370 χιλιόμετρα από τον παλαιστινιακό θύλακο—, διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμο να αναχωρήσει δεύτερο πλοίο, με «πολύ μεγαλύτερο» φορτίο.

Τέσσερα σκάφη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού αναχώρησαν προχθές Τρίτη από τις ΗΠΑ, με περίπου εκατό στρατιωτικούς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να στηθεί προκυμαία στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να μπορεί να παραδίδεται ανθρωπιστική βοήθεια. Το ταξίδι θα διαρκέσει περίπου 30 ημέρες και η εγκατάσταση αναμένεται να είναι έτοιμη «εντός 60 ημερών», σύμφωνα με την Ουάσιγκτον.

Οι προσπάθειες αυτές όμως δεν είναι παρά εμβαλωματική λύση, τονίζει ο ΟΗΕ, για τον οποίο ούτε η αποστολή βοήθειας διά θαλάσσης ούτε οι ρίψεις από τους αιθέρες αρκούν για να υποκαταστήσουν τις χερσαίες οδούς, διαπίστωση που συμμερίζονται πολλοί.

«Δεν υπάρχει υποκατάστατο των χερσαίων οδών μέσω Αιγύπτου και Ιορδανίας και των σημείων εισόδου από το Ισραήλ στη Γάζα για τις παραδόσεις βοήθειας μεγάλης κλίμακας», τόνισαν οι ΗΠΑ, η Κύπρος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ΕΕ και το Κατάρ σε κοινή ανακοίνωσή τους, που δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Έκριναν ακόμη πως το άνοιγμα του ισραηλινού λιμένα της Ασντότ στην ανθρωπιστική βοήθεια θα αποτελούσε «ευπρόσδεκτο και σημαντικό συμπλήρωμα» στις προσπάθειες που καταβάλλονται.

Προς το παρόν, η βοήθεια μέσω χερσαίων οδών φθάνει μέσω Αιγύπτου ή μέσω Ιορδανίας προς δυο ισραηλινά σημεία ελέγχου στη νότια Λωρίδα της Γάζας όπου τα φορτία υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους.

Προχθές Τρίτη, για πρώτη φορά, ο στρατός του Ισραήλ ενέκρινε την είσοδο, «πιλοτικά», φορτηγών του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, κάτι που δημιούργησε ελπίδες πως θα μπορέσουν να επιταχυνθούν οι παραδόσεις βοήθειας για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες των 2,4 εκατ. κατοίκων του θυλάκου.

Επιχείρηση στη Ράφα;

Η επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Κατά ισραηλινές πηγές, 130 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας —εκ των οποίων όμως τουλάχιστον 32 πιστεύεται πως είναι νεκροί—, από τους 250 και πλέον που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση, και στις επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε ο ισραηλινός στρατός έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 31.272 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει διαμηνύσει πως οι χερσαίες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου κατέφυγαν και πλέον είναι παγιδευμένοι κάπου 1,5 εκατ. βίαια εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι. Η προοπτική αυτή θορυβεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του κυριότερου συμμάχου του Ισραήλ.

Το Ισραήλ θα όφειλε να καταστήσει την προστασία των αμάχων και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας προτεραιότητά του «υπ’ αριθμόν ένα», είπε χθες ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με το Politico, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέφερε στο Ισραήλ πως θα υποστήριζε στοχευμένα πλήγματα εναντίον της Χαμάς στη Ράφα, αλλά όχι ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση.

Η Ουάσιγκτον προσπαθεί ακόμη, μαζί με το Κατάρ και την Αίγυπτο, άλλους δυο βασικούς μεσολαβητές, να εξασφαλίσει τη σύναψη συμφωνίας για την κήρυξη ανακωχής έξι εβδομάδων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, έκρινε πως η σύναψη συμφωνίας παραμένει εφικτή, καλώντας το Ισραήλ —το οποίο απορρίπτει την κήρυξη οριστικής κατάπαυσης του πυρός και θα δεχόταν μόνο προσωρινή παύση των μαχών, ενώ απαιτεί αναλυτικό κατάλογο των ομήρων που βρίσκονται στη ζωή— «να εγκαταλείψει την αδιαλλαξία του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

