Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Ουκρανία κλιμακώνει τις επιθέσεις της με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας.

Xθες, Τετάρτη, στις φλόγες τυλίχθηκε, το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Rosneft στην περιοχή του Ραζάν.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters δύο από τις μονάδες απόσταξης αργού πετρελαίου καταστράφηκαν.

Την ίδια στιγμή, επίσης, χθες, το διυλιστήριο Νοβοσαχτίνσκ στο Ροστόφ, στον νότο της Ρωσίας, ανέστειλε για μερικές ώρες τη λειτουργία του μετά από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Είχε προηγηθεί την Τρίτη πλήγμα κατά του τέταρτου μεγαλύτερου διυλιστηρίου της Ρωσίας, Norsi, το οποίο ανήκει στην Lukoil και βρίσκεται στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ, 430 βορειοανατολικά της Μόσχας. Σε αυτό ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Reuters, η βασική μονάδα απόσταξης αργού πετρελαίου να καταστραφεί - γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον το ήμισυ της παραγωγής έχει διακοπεί.

Τέλος, την Τρίτη, στο στόχαστρο των ουκρανικών drones βρέθηκε και το διυλιστήριο Kinef της Surgutneftegas στο Κιρίσι στο Λένιγκράντ.

Με δεδομένο ότι οι παραπάνω ενεργειακές εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% της συνολικής ικανότητας επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας, το Κίεβο, κατά τους αναλυτές, αντιγράφει τρόπον τινά την τακτική της Μόσχας, όταν πριν από έναν χρόνο οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είχαν βάλει στο στόχαστρο τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Επενδύοντας στο γεγονός ότι η, απομονωμένη από τις διεθνείς αγορές, Ρωσία θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για την επισκευή των ζημιών – αφού η εύρεση «ανταλλακτικών» εξαιτίας των κυρώσεων αποτελεί πολύπλοκη εξίσωση - οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να πληγώσουν την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας.

Ήδη η Ρωσία στις 3 Μαρτίου προέβη εκουσίως σε πρόσθετες περικοπές στην τροφοδοσία πετρελαίου κυρίως με τη μορφή των περικοπών στην παραγωγή παρά στις εξαγωγές καθώς, όπως επεσήμαιναν αναλυτές, αντιμετωπίζει περιορισμένη ικανότητα διύλισης αλλά και πιο αυστηρές κυρώσεις.

Παράλληλα, σε συντονισμό με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΠΕΚ+ η Μόσχα έχει ανακοινώσει ότι θα μειώσει εθελοντικά και την πετρελαϊκή της παραγωγή κατά 471.000 βαρέλια την ημέρα στο τέλος του δεύτερου φετινού τριμήνου.

Από την αρχή του 2024 τουλάχιστον τέσσερα από τα 32 μεγάλα διυλιστήρια της χώρας έχουν δεχθεί επιθέσεις. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η εγκατάσταση της Rosneft στην Τουαπσέ στη Μαύρη Θάλασσα αναγκάζοντάς την σε παύση εργασιών.

Όπως υπογραμμίζει στους FinancialTimes ο επικεφαλής αναλυτής αργού στην εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Kpler, Βίκτορ Καντονα, το πρώτο κύμα χτυπημάτων των ουκρανικών drone οδήγησε στη μείωση της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου κατά 400.000 ημερησίως και από τα 5,6 εκατομμύρια βαρέλια στις αρχές του 2024 αυτή υποχώρησε στα 5,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Έκτοτε, σημειώνει ο Καντονα, η παραγωγή αυξήθηκε εκ νέου αλλά, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες επιθέσεις, το ποσοστό της προσωρινής διακοπής της παραγωγικής ικανότητας της χώρας θα μπορούσε να φτάσει έως και το 14% της συνολικής παραγωγής των διυλιστηρίων της.



