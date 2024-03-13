Το πρώτο πλοίο με βοήθεια στον δρόμο προς τη Λωρίδα της Γάζας

Ένα πρώτο πλοίο φορτωμένο με τρόφιμα κατευθύνεται σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με λιμοκτονία, πέρα από τους βομβαρδισμούς και τα αδέσποτα πυρά, καθώς ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς διανύει τον έκτο του μήνα, χωρίς καμιά πιθανότητα ούτε καν ανακωχής στον ορίζοντα.

Μπροστά στην ανεπάρκεια της βοήθειας που φθάνει μέσω χερσαίων οδών στον παλαιστινιακό θύλακο, κατά μεγάλο μέρος του ισοπεδωμένο, η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις οδούς εφοδιασμού, προχωρώντας σε αεροπορικές ρίψεις και στο πιλοτικό σχέδιο για τη δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου, από την Κύπρο στη Λωρίδα της Γάζας.

Πλοίο που μισθώνει η ισπανική ΜΚΟ Open Arms, φορτωμένο 200 τόνους τρόφιμα, αναχώρησε χθες από τη Λάρνακα, παίρνοντας τον διάδρομο που επιδιώκουν να δημιουργήσουν η ΕΕ και διάφορες άλλες χώρες. Αναμένεται να φθάσει σε «μερικές ημέρες» στις ακτές της Λωρίδας της Γάζας, διευκρίνισε η Λάουρα Λανούθα, εκπρόσωπος της Open Arms.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Vessel Finder, το πλοίο, κινούμενο με πολύ μικρή ταχύτητα, απείχε ακόμη 155 ναυτικά μίλια (285 χλμ.) από τα παράλια της Γάζας. Η Κύπρος, η χώρα της ΕΕ που βρίσκονται πιο κοντά στον παλαιστινιακό θύλακο από οποιαδήποτε άλλη, διαβεβαίωσε πως ετοιμάζεται δεύτερο φορτίο, «πολύ μεγαλύτερο».

Στη Γάζα, ο πληθυσμός περιμένει απελπισμένα περισσότερη βοήθεια, εκτός των άλλων για να πέσουν οι τιμές των λιγοστών τροφίμων στις αγορές που λειτουργούν ακόμη, όπως των «κατάγεφ» (πρόκειται για μικρές κρέπες οι οποίες καταναλώνονται πολύ στα ιφτάρ, τα δείπνα με τα οποία διακόπτεται η νηστεία του ραμαζανιού). Ο ιερός μήνας νηστείας και προσευχής για τους μουσουλμάνους άρχισε αυτή την εβδομάδα.

«Η ζήτηση είναι πολύ μικρή, λόγω των υψηλών τιμών. Πέρυσι, η τιμή ενός κιλού κατάγεφ ήταν 6 σέκελ (σ.σ. 1,5 ευρώ). Σήμερα, ντρέπεσαι, σου έρχεται να βάλεις κλάματα όταν υποχρεώνεσαι να πεις στον κόσμο πως ένα κιλό κατάγεφ κάνει 20 σέκελ», εξήγησε ο Μουχάμαντ αλ Μασάλ, που πουλάει το παραδοσιακό έδεσμα.

«Νέος διάδρομος»

Πέρα από την αναχώρηση του πλοίου της Open Arms από την Κύπρο, τέσσερα σκάφη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού αναχώρησαν χθες Τρίτη από τις ΗΠΑ, με περίπου εκατό στρατιωτικούς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να στηθεί προκυμαία στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να μπορεί να παραδίδεται ανθρωπιστική βοήθεια. Το ταξίδι θα διαρκέσει περίπου 30 ημέρες και η εγκατάσταση αναμένεται να είναι έτοιμη «εντός 60 ημερών», σύμφωνα με την Ουάσιγκτον.

Αλλά η αποστολή βοήθειας διά θαλάσσης και με ρίψεις από τους αιθέρες, που είναι πλέον καθημερινές τελευταία, δεν αρκούν για να υποκαταστήσουν τις χερσαίες οδούς, τονίζουν ο ΟΗΕ και άλλοι παράγοντες.

«Όταν εξετάζουμε εναλλακτικές οδούς για να προσφέρουμε βοήθεια, διά θαλάσσης ή από τους αιθέρες, πρέπει να θυμόμαστε πως χρειάζεται να το κάνουμε επειδή οι χερσαίες οδοί είναι συνήθως κλειστές. Τεχνητά κλειστές», είπε χθες ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ.

«Η στέρηση τροφής από τον πληθυσμό χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο», σύμφωνα με τον ίδιο.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα άλλο «πιλοτικό σχέδιο» που κατ’ αυτόν επέτρεψε χθες την είσοδο έξι φορτηγών με βοήθεια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Από την έναρξη των συνεχιζόμενων ευρείας κλίμακας επιχειρήσεών του ο ισραηλινός στρατός κάνει διεξοδικούς ελέγχους τη βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω στο τερματικών στο νότιο τμήμα του θυλάκου. Μέχρι τώρα, δεν ανταποκρινόταν στις συνεχείς εκκλήσεις να ανοίξουν περισσότερα σημεία διέλευσης, ειδικά στον βορρά.

«Θα τελειώσουμε τη δουλειά»

Αψηφώντας τις διεθνείς εκκλήσεις και πιέσεις, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να διαμηνύει ότι η επίθεση εναντίον της Χαμάς θα φθάσει στη Ράφα, κατ’ αυτόν το τελευταίο οχυρό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. Στην πόλη αυτή έχουν στοιβαχτεί πλέον 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου, πολλοί πάνω από μια φορά.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: το Ισραήλ θα επικρατήσει σε αυτόν τον πόλεμο με κάθε κόστος. Και για νικήσει αυτόν τον πόλεμο, το Ισραήλ πρέπει να καταστρέψει τα τελευταία τάγματα της Χαμάς στη Ράφα», καθώς αν δεν το κάνει «η Χαμάς θα ανασυνταχθεί για να ανακαταλάβει τη Γάζα και τότε θα έχουμε επιστρέψει στην αφετηρία», επέμεινε ο κ. Νετανιάχου μέσω βιντεοδιάσκεψης απευθυνόμενος στο ισχυρό αμερικανικό εβραϊκό λόμπι AIPAC.

«Θα τελειώσουμε τη δουλειά», πέταξε ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, που ορκίστηκε πως θα «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου ο στρατιωτικός βραχίονάς της στο νότιο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Τα μέλη της Χαμάς πήραν εξάλλου κάπου 250 ομήρους και τους οδήγησε στον θύλακο, όπου πιστεύεται ότι κρατά ακόμη περίπου τους μισούς, αν και πάνω από τρεις δεκάδες θεωρείται ότι είναι νεκροί.

Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς από αέρα, γη και θάλασσα στον θύλακο όπου κυβερνά η Χαμάς από το 2007 και είκοσι ημέρες αργότερα άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις· μέχρι σήμερα, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 31.184 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πόλεμος εναντίον των παιδιών»

Στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς σκοτώθηκαν μέσα σε τέσσερις μήνες περισσότερα παιδιά από ό,τι σε όλες τις υπόλοιπες ένοπλες συρράξεις σε όλη την υφήλιο σε τέσσερα χρόνια, τόνισε χθες ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

«Ιλιγγιώδες. Ο αριθμός των παιδιών που αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκαν σε μόλις κάτι περισσότερο από τέσσερις μήνες στη Γάζα είναι υψηλότερος από τον αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν σε όλους τους πολέμους μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια», υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter) ο Φιλίπ Λαζαρινί, καταγγέλλοντας αυτόν τον «πόλεμο εναντίον των παιδιών».

Παρά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν επί εβδομάδες, οι χώρες που μεσολαβούν —Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ— δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν συμφωνία ανακωχής, που θα επέτρεπε να αφεθούν ελεύθεροι ισραηλινοί όμηροι και σε αντάλλαγμα παλαιστίνιοι φυλακισμένοι, καθώς και να αυξηθεί η ποσότητα της βοήθειας που εισέρχεται στον θύλακο.

«Δεν βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία», αναγνώρισε χθες ο εκπρόσωπος της διπλωματίας του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι, καθώς η Χαμάς απαιτεί οριστική κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων για να κλειστεί συμφωνία, συναντώντας την κατηγορηματική απόρριψη του Ισραήλ, που από την δική του πλευρά αξιώνει να του παραδοθεί λεπτομερής κατάλογος των ομήρων που παραμένουν στη ζωή.

Χθες οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο στρατιώτη που κρατείτο αιχμάλωτος στη Λωρίδα της Γάζας, του Ιτάι Τσεν, ο οποίος είχε επίσης αμερικανική υπηκοότητα.

Στην ανατολική Ιερουσαλήμ, 12χρονος, ο Ραμί Χαμντάν αλ Χαλχούλι, υπέκυψε στα τραύματά του χθες, αφού χτυπήθηκε από σφαίρες των ισραηλινών δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Ήταν ο πρώτος θάνατος σε επεισόδια στην πόλη, ιερή για τους πιστούς τριών θρησκειών, αφότου άρχισε το ραμαζάνι.

Και τη νύχτα στην αλ Τζιμπ, κοντά στην Ιερουσαλήμ, δυο Παλαιστίνιοι, 16 και 23 ετών, σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

