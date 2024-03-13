Εκατοντάδες διαδηλωτές που τάσσονται κατά του πολέμου και ζητούν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ απέκλεισαν σήμερα το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο.

Πλάνα από τη συγκέντρωση δείχνουν τους διαδηλωτές να κρατούν πλακάτ με συνθήματα όπως «Μόνιμη κατάπαυση του πυρός τώρα», «Σταματήστε τον κόσμο για τη Γάζα» και «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ». Ένα τηλεοπτικό δίκτυο που συνεργάζεται με το ABC News έκανε λόγο για περισσότερους από 300 διαδηλωτές.

Protesters shut down the international terminal at San Francisco Airport for 158 minutes, representing every day of the war on Gaza. @dena reports. pic.twitter.com/A1yNgLyvD5 — AJ+ (@ajplus) March 13, 2024

Διαδηλώσεις υπέρ της εκεχειρίας στη Γάζα έχουν οργανωθεί σε πολλές αμερικανικές πόλεις τους τελευταίους μήνες, όπως κοντά σε αεροδρόμια και γέφυρες στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Έγινε επίσης μια αγρυπνία με κεριά έξω από τον Λευκό Οίκο καθώς και πορείες στην Ουάσινγκτον. Αυτόν τον μήνα οργανώθηκαν διαδηλώσεις πριν από την ομιλία του προέδρου Τζο Μπάιντεν για την Κατάσταση της Ένωσης και πριν από την απονομή των Όσκαρ. Διαδηλωτές διακόπτουν συχνά τις ομιλίες του Μπάιντεν στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

BREAKING: Palestine solidarity activists have shut down the San Francisco International Airport.



Activists are disrupting traffic and blocking gates using banners that say "Stop the World for Gaza," "Permanent Ceasefire Now" and "Stop Arming Israel." pic.twitter.com/8CRr4MLtJ2 — BreakThrough News (@BTnewsroom) March 13, 2024

Η διεύθυνση του αεροδρομίου ανέφερε ότι ο διεθνής τερματικός σταθμός παρέμεινε ανοιχτός, όμως οι επιβάτες ήταν αναγκασμένοι να ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή για να φτάσουν έως εκεί, αφού οι ακτιβιστές απέκλεισαν τον δρόμο απ’ έξω, περπατούσαν κάνοντας κύκλους και φώναζαν συνθήματα.

Δεν αναφέρθηκαν καθυστερήσεις στις πτήσεις.

