Κέιτ Μίντλετον: Ο φωτογράφος που την «συνέλαβε» με το φακό του στο αυτοκίνητο εξηγεί πώς την τράβηξε

Τις διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το τι συμβαίνει με την Κέιτ Μίντλετον προσπάθησε να καταρρίψει ο παπαράτσι που τράβηξε την φωτογραφία της πριγκίπισσας της Ουαλίας μέσα στο αυτοκίνητο, δίπλα από το σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η συγκεκριμένα φωτογραφία δεν είναι «πειραγμένη».

Kate is pictured leaving Windsor Castle with William as Prince makes his way to Commonwealth Service at Westminster Abbey - but 'Princess of Wales is not expected to attend' https://t.co/bf3RaqMPnO pic.twitter.com/c3cORh515E — Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2024

«Δεν αλλάζουμε τις φωτογραφίες μας στο Photoshop εκτός από την προσαρμογή των επιπέδων της φωτεινότητας εάν είναι απαραίτητο», είπε ο φωτογράφος Jim Bennett στο The Post.

Ο Μπένετ είπε ότι αυτός και ένας συνάδελφός του προσλήφθηκαν από ένα ειδησεογραφικό μέσο για να τραβήξουν μια φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ να κατευθύνεται στο Αβαείο του Γουέστμινστερ για μια βασιλική εκδήλωση.

«Τα αυτοκίνητα έφυγαν από το Κάστρο του Ουίνδσορ και τα φωτογράφισα σε μικρή απόσταση στην οδό Datchet High Street — έξω από το Νο. 39, για την ακρίβεια!»είπε. «Οι λήψεις από το αυτοκίνητο είναι απρόβλεπτες στις καλύτερες στιγμές και με κάποια αντανάκλαση στο τζάμι, μπορεί να είναι δύσκολο».

«Μόνο όταν έλεγξα στο πίσω μέρος της κάμερας για να βεβαιωθώ ότι είχα ένα καρέ του πρίγκιπα Ουίλιαμ, συνειδητοποίησα ότι κάποιος καθόταν δίπλα του. Αποδείχθηκε ότι ήταν η Κέιτ!».

Πολλοί χρήστες στα social media σχολιάζουν πως ο Μπένετ επεξεργάστηκε τη σιλουέτα του Μίντλετον και βάζει τέλος στις φήμες ότι η εικόνα κυκλοφόρησε από τη βασιλική οικογένεια. Αντίθετα, τραβήχτηκε από επαγγελματία φωτογράφο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ από στο φωτογραφικό πρακτορείο GoffPhotos.

Οι εικασίες ότι και αυτή η φωτογραφία της Κέιτ έχει «πειραχτεί» έρχονται μετά την παραδοχή της ίδιας της Κέιτ Μίντλετον την περασμένη Δευτέρα ότι επεξεργάστηκε τη διαβόητη πλέον φωτογραφία για τη γιορτή της μητέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

