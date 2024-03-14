Με βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του ενόψει των προεδρικών εκλογών που διεξάγονται από αύριο ως την Κυριακή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από τους ψηφοφόρους - περιλαμβανομένων όσων ζουν στις περιοχές που η Μόσχα προσάρτησε από την Ουκρανία - να ψηφίσουν ενωμένοι στις εκλογές για να να καθορίσουν το μέλλον της Ρωσίας.

«Είναι ζωτικής σημασίας να υπογραμμίσουμε τη συνοχή μας και την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε μπροστά μαζί. Κάθε ψήφος που ρίχνετε έχει αξία και νόημα», τόνισε ο Πούτιν στο βίντεο, το οποίο μεταδόθηκε αρχικά στη ρωσική Άπω Ανατολή.

«Για τον λόγο αυτόν σας ζητώ τις επόμενες ημέρες να ασκήσετε το δικαίωμα σας να ψηφίσετε», πρόσθεσε.

Στο διάγγελμά του ο Πούτιν επεσήμανε ότι όλοι οι ψηφοφόροι θέλουν να δουν μια ισχυρή, ελεύθερη Ρωσία που ευημερεί «προκειμένου να ενισχύσουμε το επίπεδο και την ποιότητα ζωής. Και έτσι θα γίνει».

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «επίδειξη πατριωτικού αισθήματος» την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Ρώσους και πρόσθεσε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στις περιοχές της ανατολικής και νότιας Ουκρανία που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Κάποιες από αυτές καταλήφθηκαν μετά την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 και άλλες είχαν καταληφθεί από φιλορώσους αυτονομιστές το 2014.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε ότι η πατριωτική επιλογή είναι ξεκάθαρη για τους κατοίκους των περιοχών του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία και της Νοβοροσίγια – ένας τσαρικός όρος για τη νότια Ουκρανία—που ψήφισαν υπέρ της προσάρτησης των περιοχών τους στη Ρωσία σε δημοψηφίσματα που διεξήχθησαν το 2022.

«Ψήφισαν σε δημοψήφισμα υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες υπέρ της ένωσης με τη Ρωσία και ξανά, τις επόμενες ημέρες, θα κάνουν την επιλογή τους», σχολίασε ο Πούτιν.

«Όσοι συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση επίσης θα ψηφίσουν. Αποτελούν παράδειγμα για όλους τους Ρώσους», κατέληξε.

Μόνος, χωρίς αντίπαλο

Ο 71χρονος Πούτιν βρίσκεται στην εξουσία στη Ρωσία ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός από το 2000. Στις προεδρικές εκλογές αντιμετωπίζει τρεις αντιπάλους κανένας από τους οποίους δεν τον έχει επικρίνει.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει τη στήριξη της πλειονότητας των Ρώσων, ενώ μία από αυτές τον εμφανίζει να συγκεντρώνει το 75% της πρόθεσης ψήφου.

Δύο υποψήφιοι στις εκλογές που τάσσονταν υπέρ του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος επισήμως αποκαλείται «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στη Ρωσία, αποκλείστηκαν από τη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.