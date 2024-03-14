Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να ανοίξει πρόσθετα περάσματα για να φθάσει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να ανοίξει πρόσθετα περάσματα εκτός από τον θαλάσσιο διάδρομο της Κύπρου, ώστε περισσότερη βοήθεια να φθάσει στη Γάζα.

"Ενώ υποστηρίζουμε τον θαλάσσιο διάδρομο της Κύπρου, καλούμε το Ισραήλ να ανοίξει πρόσθετα περάσματα προκειμένου να φθάσει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματος, και να χαλαρώσει τους συνολικούς τελωνειακούς περιορισμούς", δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνεζ Λέναρτσιτς σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η δήλωση έγινε μετά τη συνάντηση διαδικτυακά του Λέναρτσιτς με τους υπουργούς Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο, των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αμπντουλάχ μπιν Ζάγιεντ Αλ Ναχιάν, του Κατάρ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι και τη Συντονίστρια του ΟΗΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Ανασυγκρότηση στη Γάζα, Ζίγκριντ Κάαγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

