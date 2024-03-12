Το πρώτο πλοίο που μεταφέρει σχεδόν 200 τόνους τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας αναχώρησε σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Λάρνακας στην Κύπρο, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος της Επιχείρησης «Αμάλθεια», με στόχο να ανοίξει μία νέα θαλάσσια οδός προκειμένου να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα που κινδυνεύουν από λιμό.

Την κοινή πρωτοβουλία έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασιλείο

Το πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms, το οποίο μεταφέρει περίπου 200 τόνους αλεύρι, ρύζι και πρωτεΐνη, «απέπλευσε» περίπου στις 08:50, δήλωσε η Λάουρα Λανούτσα, εκπρόσωπος Open Arms.

🔴 #ULTIMAHORA

¡Zarpamos! La misión conjunta #OpenArms & @WCKitchen zarpa de Chipre y pone rumbo a #Gaza cargada de 200 toneladas de comida. Se abre así el corredor humanitario marítimo a la Franja, en una misión de alta complejidad y que confiamos sea la primera de muchas que… pic.twitter.com/CTa566uP3y — Open Arms (@openarms_fund) March 12, 2024

Την αποστολή χρηματοδοτούν κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οργανώνεται από την ΜΚΟ του Αμερικανοϊσπανού σεφ Χοσέ Άντρες World Central Kitchen (WCK), ενώ η ισπανική μκο Proactiva Open Arms προσέφερε το πλοίο.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια θαλάσσια λεωφόρο πλοίων και φορτηγίδων γεμάτων με εκατομμύρια γεύματα τα οποία θα κατευθύνονται χωρίς διακοπή προς τη Γάζα», δήλωσαν ο Αντρές και η Έριν Γκορ, στέλεχος της οργάνωσης WCK, σε ανακοίνωσή τους.

A ship ferrying some 200 tonnes of food to Gaza left the Cypriot port of Larnaca early on Tuesday in a pilot project to open a new sea route to relieve a Palestinian population on the brink of famine https://t.co/OLO7QXRDVp — Standard News (@standardnews) March 12, 2024

Οι ΜΚΟ σκοπεύουν να πάνε τη βοήθεια απευθείας στη Γάζα, η οποία έχει αποκλειστεί από τον έξω κόσμο μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

WCK’s John is in Larnaca, Cyprus where our team is working alongside @openarms_fund, United Arab Emirates & Cyprus to send food aid by sea to Gaza. The maritime aid corridor will immediately allow us to scale our efforts & reach more families in northern Gaza.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/3jq1KoGilE — World Central Kitchen (@WCKitchen) March 9, 2024

Καθώς στη Γάζα δεν υπάρχει λιμάνι, η WCK επεσήμανε ότι δημιουργεί μια προβλήτα χρησιμοποιώντας υλικά από τα κατεστραμμένα κτίρια του θύλακα. Πρόσθεσε εξάλλου ότι έχει συγκεντρώσει ακόμη 500 τόνους βοήθειας στην Κύπρο, την οποία επίσης σκοπεύει να μεταφέρει στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.