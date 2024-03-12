Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιχείρηση «Αμάλθεια»: Ξεκίνησε μέσω Κύπρου η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα - Το πρωί απέπλευσε από τη Λάρνακα το πρώτο πλοίο (βίντεο)

Το πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms, το οποίο μεταφέρει περίπου 200 τόνους αλεύρι, ρύζι και πρωτεΐνη, «απέπλευσε» περίπου στις 08:50, δήλωσε η Λάουρα Λανούτσα, εκπρόσωπος Open Arms

UPDATE: 11:45
Open Arms

Το πρώτο πλοίο που μεταφέρει σχεδόν 200 τόνους τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας αναχώρησε σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Λάρνακας στην Κύπρο, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος της Επιχείρησης «Αμάλθεια», με στόχο να ανοίξει μία νέα θαλάσσια οδός προκειμένου να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα που κινδυνεύουν από λιμό.

Την κοινή πρωτοβουλία έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασιλείο

Το πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms, το οποίο μεταφέρει περίπου 200 τόνους αλεύρι, ρύζι και πρωτεΐνη, «απέπλευσε» περίπου στις 08:50, δήλωσε η Λάουρα Λανούτσα, εκπρόσωπος Open Arms.

Την αποστολή χρηματοδοτούν κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οργανώνεται από την ΜΚΟ του Αμερικανοϊσπανού σεφ Χοσέ Άντρες World Central Kitchen (WCK), ενώ η ισπανική μκο Proactiva Open Arms προσέφερε το πλοίο.

Λαρνακα

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια θαλάσσια λεωφόρο πλοίων και φορτηγίδων γεμάτων με εκατομμύρια γεύματα τα οποία θα κατευθύνονται χωρίς διακοπή προς τη Γάζα», δήλωσαν ο Αντρές και η Έριν Γκορ, στέλεχος της οργάνωσης WCK, σε ανακοίνωσή τους.

Οι ΜΚΟ σκοπεύουν να πάνε τη βοήθεια απευθείας στη Γάζα, η οποία έχει αποκλειστεί από τον έξω κόσμο μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Καθώς στη Γάζα δεν υπάρχει λιμάνι, η WCK επεσήμανε ότι δημιουργεί μια προβλήτα χρησιμοποιώντας υλικά από τα κατεστραμμένα κτίρια του θύλακα. Πρόσθεσε εξάλλου ότι έχει συγκεντρώσει ακόμη 500 τόνους βοήθειας στην Κύπρο, την οποία επίσης σκοπεύει να μεταφέρει στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύπρος πλοίο ανθρωπιστική βοήθεια Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark