Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος θα αυξήσει τη βοήθεια στη Γάζα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε την ομιλία της στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με αναφορά στο πλοίο που απέπλευσε από την Λάρνακα με προορισμό την Γάζα και τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο στην Κύπρο.

«Αυτός ο θαλάσσιος διάδρομος είναι αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας άνευ προηγουμένου, υπό την ηγεσία του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Έχουμε δουλέψει χέρι-χέρι όχι μόνο με την Κύπρο, αλλά και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Βρέθηκα στο λιμάνι της Λάρνακας πριν από λίγες ημέρες για να παρακολουθήσω τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από την αναχώρηση του πλοίου», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια τόνισε ότι, όταν ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος είναι πλήρως λειτουργικός, «θα μπορούσε να εγγυηθεί μια διαρκή και ισχυρή ροή βοήθειας στη Γάζα» επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα πλοίο εξουσιοδοτείται να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα από το 2005. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι «η κατάσταση στο έδαφος είναι πιο δραματική από ποτέ και έχει φτάσει σε οριακό σημείο» και πρέπει να γίνει «ό,τι περνά από το χέρι μας» για να σταματήσει. ‘Όπως ανέφερε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι διαδρομές για να φτάσει η βοήθεια σε εκείνους που έχουν ανάγκη.

«Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ο θαλάσσιος διάδρομος. Μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ποσότητας της βοήθειας που φθάνει αποτελεσματικά» στη Γάζα, εξήγησε η πρόεδρος της Κομισιόν συμπληρώνοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εργαστούν τώρα για να δημιουργήσουν ένα λιμάνι». Προσέθεσε ότι, μέχρι να είναι έτοιμο, θα χρησιμοποιούνται μικρότερα πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλοι εταίροι θα συγχρηματοδοτήσουν τα φορτία. «Η Κύπρος θα διαχειρίζεται τις αναχωρήσεις στο λιμάνι της Λάρνακας κι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχύσουμε την επιτόπια υλικοτεχνική μας υποστήριξη. Μια συντονιστική ομάδα της ΕΕ βρίσκεται στην Κύπρο», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κρατών μελών, άρχισαν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος ανέφερε, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε επίσης ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να απαντήσει με επιπλέον κυρώσεις «σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει στην παροχή βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα».

«Χωρίς βιώσιμη εκεχειρία, η επέκταση του πολέμου στη Γάζα θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή. Είναι καιρός να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας από κοινού με τα κράτη μέλη, για να μπορέσουν όλοι οι όμηροι να γυρίσουν σπίτι και οι άνθρωποι της Γάζας μπορεί να λάβουν όχι μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και μια αχτίδα ελπίδας προς μια λύση δύο κρατών» τόνισε.

Τέλος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Κομισιόν θα αποφασίσει σήμερα να συστήσει στο Συμβούλιο την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

