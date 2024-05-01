Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έπληξε το αρχηγείο διοίκησης της νότιας ομάδας του ουκρανικού στρατού, το οποία εδρεύει στο λιμάνι της Οδησσού, σε μία επιχείρηση με πυραύλους κατά την οποία το Κίεβο ανέφερε ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

«Το αρχηγείο της επιχειρησιακής διοίκησης της νότιας ομάδας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας χτυπήθηκε από επιχειρησιακή και τακτική αεροπορία, πυραυλικές δυνάμεις και πυροβολικό», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ρωσικός στρατός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση, αλλά είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βελτιώνουν τις θέσεις τους σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου.

Η ουκρανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι κτίρια κατοικιών και όχι στρατιωτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές στην Οδησσό σε μια νυχτερινή επίθεση, ενώ η νότια στρατιωτική διοίκηση δήλωσε ότι χτυπήθηκαν διοικητικά και οικιστικά κτίρια, ιατρικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η Οδησσός αποτελεί συχνός στόχος των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από δύο χρόνια, με πολλές επιθέσεις να στοχεύουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης.



Πηγή: skai.gr

