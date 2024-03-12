Ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας συγκεντρώθηκε «χωρίς χαρά» χθες βράδυ για την πρώτη διακοπή της νηστείας στην αρχή του φετινού ραμαζανιού, στο οποίο ρίχνουν βαριά σκιά η απειλή γενικευμένου λιμού και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, καθώς ο καταστροφικός πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς διανύει τον έκτο του μήνα.

Σε μεγάλο μέρος του υπόλοιπου μουσουλμανικού κόσμου, το ραμαζάνι, ο ιερός μήνας νηστείας και προσευχής των πιστών, είναι γιορτή που συνοδεύεται από πλούσια οικογενειακά δείπνα κάθε βράδυ. Όμως στη Λωρίδα της Γάζας, οι περισσότεροι δεν έχουν και πολλή διάθεση για γιορτή.

children celebrating the start of ramadan in gaza :)



putting this on your timeline because it is so important to humanize palestinians. they’re not just numbers on your screen, these are REAL people. pic.twitter.com/sBr8Ot85Wh — anamta⸆⸉ (@triedtruebIue) March 11, 2024

«Αυτό το ραμαζάνι δεν έχει γεύση ραμαζανιού. Έχει μάλλον γεύση αίματος, μιζέριας, χωρισμού και καταπίεσης», είπε η Ουμ Μοχάμεντ Αμπού Ματάρ, καθώς έψηνε ψωμί σε πρόχειρο φούρνο που τροφοδοτούσε με κομμάτια χαρτονιού που μάζεψε εδώ κι εκεί.

«Δεν νιώθουμε τη χαρά του ραμαζανιού, τη χάσαμε επειδή η κατοχή μας εκτόπισε και κατέστρεψε τα σπίτια μας. Κοιτάξτε τον κόσμο που ζει στις σκηνές (...) Υποφέρουμε πολύ. Αυτό το ραμαζάνι δεν έχει καμία σχέση με αυτά προηγούμενων ετών», συμπλήρωσε ο Μοχάμαντ αλ Μάσρι, εκτοπισμένος στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου ζουν σε σκηνουπόλεις κάπου ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, βίαια εκτοπισμένοι και πλέον παγιδευμένοι.

Πρόκειται για πάνω από τον μισό πληθυσμό του θύλακα.

Κάποιες οικογένειες μπόρεσαν να συγκεντρωθούν μπροστά σε πιάτα ρύζι, γαρνιρισμένα με μικρά κομμάτια κρέατος. Αντίθετα στον βορρά, «πάνω από 2.000 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας δεν είναι σε θέση να βρουν τίποτα να φάνε για να διακόψουν τη νηστεία», τόνισε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Το υπουργείο κάνει λόγο για θανάτους παιδιών από υποσιτισμό και αφυδάτωση τις τελευταίες ημέρες.

Children of Gaza making Ramadan lanterns using paper 🥹 pic.twitter.com/uxYaWQTebP — missfalasteenia (@missfalsteenia) March 11, 2024

«Ο χρόνος πιέζει» για να αποφευχθεί ο λιμός στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου εκτυλίσσεται «ανθρωπιστική καταστροφή», ελλείψει επαρκούς ποσότητας τροφίμων, προειδοποίησε η επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ), η Σίντι Μακέιν.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σχολίασε πως τον αφήνει άφωνο το γεγονός πως ο πόλεμος συνεχίζεται εν μέσω αυτού του «ιερού μήνα».

Οι εντατικές διαπραγματεύσεις των τελευταίων εβδομάδων με σκοπό να συμφωνηθεί ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που θα επέτρεπε να αφεθούν ελεύθεροι ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στον θύλακο, παλαιστίνιοι φυλακισμένοι στο Ισραήλ, καθώς και να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που διανέμεται, ήταν άκαρπες.

Βοήθεια διά θαλάσσης

Η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια, που υπόκειται σε έλεγχο και έγκριση του Ισραήλ, δεν φθάνει παρά με το σταγονόμετρο στον κατά μεγάλο μέρος του ισοπεδωμένο θύλακο, κυρίως μέσω Αιγύπτου, την ώρα που οι ανάγκες δεν χωρούν συγκρίσεις με την προπολεμική περίοδο, τονίζει ο ΟΗΕ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αεροσκάφη διαφόρων χωρών προχώρησαν σε ρίψεις δεμάτων με έτοιμα γεύματα στους αιθέρες της Λωρίδας της Γάζας. Παράλληλα, πλοίο που έχει μισθώσει η ισπανική ΜΚΟ Open Arms περιμένει έγκριση να αναχωρήσει από την Κύπρο με 200 τόνους τρόφιμα, στο πλαίσιο θαλάσσιου διαδρόμου που σκοπεύουν να δημιουργήσουν η ΕΕ και χώρες όπως οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ο σχεδιασμός προχωρά κανονικά» και η αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι της Λάρνακας είναι «θέμα χρόνου», δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου.

Η Λάρνακα απέχει περίπου 370 χιλιόμετρα από τις ακτές της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, αμερικανικό πολεμικό πλοίο αναχώρησε από τις ΗΠΑ μεταφέροντας το απαραίτητο υλικό για την κατασκευή προκυμαίας ώστε να εκφορτώνεται η βοήθεια. Το σχέδιο αυτό εκτιμάται πως θα χρειαστεί ως και 60 ημέρες για να υλοποιηθεί.

Η αποστολή βοήθειας διά θαλάσσης και οι ρίψεις από αέρος, που έχουν γίνει πλέον καθημερινές τα τελευταία 24ωρα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις χερσαίες οδούς, τονίζουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, με ορμητήριο τον θύλακο όπου το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης ανέλαβε την εξουσία το 2007. Στην επίθεση σκοτώθηκαν 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σε αντίποινα το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση, και στις επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε ο ισραηλινός στρατός έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 31.112 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Είναι όλοι νεκροί»

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προχώρησε σε αεροπορικό πλήγμα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή με στόχο τον υπ’ αριθμόν δύο στην ιεραρχία του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, τον Μαρουάν Ίσα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς να είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα αν σκοτώθηκε ή όχι.

Οι ηγέτες της Χαμάς «είναι όλοι νεκροί», διεμήνυσε από την πλευρά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που μοιάζει ολοένα περισσότερο δυσαρεστημένος με τον ισραηλινό σύμμαχό του, καθώς επικρίνεται έντονα από μεγάλο μέρος της εκλογικής βάσης των Δημοκρατικών για την υποστήριξή του στο Ισραήλ, εκφράστηκε με ασυνήθιστα σκληρό τρόπο το σαββατοκύριακο, λέγοντας πως ο κ. Νετανιάχου κάνει «περισσότερο κακό παρά καλό στο Ισραήλ».

«Συμφωνούμε στους βασικούς σκοπούς, αλλά έχουμε διαφωνίες για τα μέσα προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί», είπε χθες από την πλευρά του ο κ. Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox, προσθέτοντας ότι η εντύπωση πως υπάρχει χάσμα ανάμεσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ «δεν βοηθά» το εβραϊκό κράτος στον πόλεμο στη Χαμάς.

Την ώρα που ο κ. Νετανιάχου επαναλαμβάνει πως ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται στον δρόμο για την «ολοκληρωτική νίκη» επί του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που κατ’ αυτόν είναι ζήτημα «εβδομάδων», η υπηρεσία που συντονίζει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών (ODNI) επισήμανε σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε χθες πως το Ισραήλ «πιθανόν» θα παραμένει αντιμέτωπο «τα επόμενα χρόνια» με «ένοπλη αντίσταση της Χαμάς», υπογραμμίζοντας παράλληλα τους κινδύνους περιφερειακής κλιμάκωσης με την εμπλοκή ειδικά της λιβανικής Χεζμπολά.

Χθες βράδυ έγιναν ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον τομέα της Μπάαλμπεκ, προπύργιο της Χεζμπολά στον ανατολικό Λίβανο, περίπου εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα. Επρόκειτο για το δεύτερο πλήγμα στη συγκεκριμένη περιοχή αφότου άρχισαν οι σχεδόν καθημερινές ανταλλαγές πυρών στη μεθόριο Ισραήλ/Λιβάνου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άμαχος και τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη στον βομβαρδισμό αυτόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

