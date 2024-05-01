Πολλοί ήταν εκείνοι που αγόρασαν γιοτ την εποχή της πανδημίας. Τώρα, όμως, φαίνεται πως θέλουν να επιστρέψουν στην ξηρά.

Στη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε μια τεράστια άνοδος στις πωλήσεις σκαφών αναψυχής, δήλωσε ο Richard Allen, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ιστιοπλοϊκών Simpson Marine με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί από εκείνους που αγόρασαν το σκάφος τους πριν από δύο χρόνια, τώρα θέλουν να το πωλήσουν.

Αναμενόμενο χαρακτήρισε το φαινόμενο ο Πάολο Κασάνι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ιστιοπλοϊκών Camper & Nicholsons με έδρα το Μονακό. «Πουλήσαμε, ως βιομηχανία παγκοσμίως, περισσότερα από τα διπλά γιοτ το 2021 σε σχέση με το 2019», είπε στο CNBC, εξηγώντας ότι η εξέλιξη ήταν φυσιολογική.

Τιμές στη μεταχειρισμένη αγορά

Ο ενθουσιασμός για το yachting παραμένει υψηλός, ακόμα κι αν οι πωλήσεις έχουν μειωθεί από το 2021, είπε ο Κασάνι.

«Ο κλάδος επιστρέφει στο 2019» είπε. «Και πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ μεταχειρισμένων και νέων σκαφών, επειδή η ζήτηση για νέα σκάφη είναι ακόμα αρκετά υψηλή».

Με περισσότερα γιοτ να φτάνουν στην αγορά μεταχειρισμένων, οι τιμές μειώνονται, αν και ελαφρώς, από τα υψηλά της εποχής της πανδημίας, είπε.

«Οι τιμές εξακολουθούν να είναι αρκετά υψηλές» είπε. «Υπάρχει ακόμα ένα χάσμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς, αλλά πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κι άλλη μείωση κατά τη διάρκεια του 2024».

Μικρότερη από την αναμενόμενη η ανάπτυξη στην Ασία

Ωστόσο, η πλειονότητα των αγοραστών γιοτ στην Ασία, δεν πουλούν, αλλά κάνουν ανταλλαγή με μεγαλύτερα πλοία.

«Μερικοί έχουν πραγματικά απολαύσει τον τρόπο ζωής με το γιοτ και θέλουν αναβάθμιση με μεγαλύτερα σκάφη» είπε ο Άλεν.

Η Ασία -μια ήπειρος με αυξανόμενο πλούτο και πολυάριθμα νησιωτικά κράτη με ήλιο και ζέστη όλο το χρόνο- θεωρείται από καιρό η νέα ευκαιρία για πωλήσεις γιοτ.

Ο Casani και ο Allen, που μίλησαν στο CNBC στις 26 Απριλίου, ενώ συμμετείχαν στο δεύτερο ετήσιο Φεστιβάλ Yachting της Σιγκαπούρης, συμφώνησαν ότι η αγορά γιοτ της Ασίας αυξάνεται.

Όμως, είπε ο Casani, ο ρυθμός είναι «μικρότερος του αναμενόμενου» για πολλούς λόγους, όπως η κουλτούρα των ανθρώπων, ο τρόπος ζωής και οι υποδομές.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η Ασία έχει υψηλές δυνατότητες, είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί στην περιοχή εμποδίζουν την πρόοδο.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, μέσα στην ίδια χώρα κάποιος μπορεί να οδηγεί ένα σκάφος συγκεκριμένου μεγέθους σε μια περιοχή, αλλά σε μια άλλη περιοχή δεν μπορεί.

Οι περίπλοκες απαιτήσεις βίζας για τα πληρώματα ξένων σκαφών είναι προβληματικές, όπως και οι υψηλοί φόροι εισαγωγής, που μπορεί να φτάσουν το 40% σε ορισμένες αγορές, πρόσθεσε.

Ο Άλεν σημείωσε ότι πρέπει να γίνει lobbying με τις κυβερνήσεις.

Η Simpson Marine εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά σκαφών αναψυχής θα φτάσει περίπου τα 46,5 δισ. δολάρια το 2027, τα οποία, όπως λέει, θα επιστρέψουν στην τοπική οικονομία μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και των εσόδων από τον τουρισμό.

«Η βιομηχανία του yachting απασχολεί χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους που κατασκευάζουν σκάφη, υποστηρίζουν σκάφη, όλα τα εξαρτήματα συντήρησης» είπε ο Allen. «Αυτή είναι μια σπουδαία βιομηχανία που πρέπει να αγκαλιάσουν οι χώρες».

Οι νεότερες μορφές ιδιοκτησίας κάνουν το yachting πιο φτηνό, γεγονός που ανοίγει τη βιομηχανία σε περισσότερους ανθρώπους. Ένα μοντέλο που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην Αυστραλία είναι η κλασματική ή κοινοπρακτική ιδιοκτησία, όπου οι ιδιοκτήτες αγοράζουν μερίδιο ενός γιοτ, είπε.

Άλλοι αποφεύγουν εντελώς την ιδιοκτησία, επιλέγοντας ευέλικτα συνδρομητικά μοντέλα, τα οποία είναι πλέον ο κανόνας για πολλές μορφές ψυχαγωγίας, από τη μουσική μέχρι την τηλεόραση.

