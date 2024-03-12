Υπό έρευνα ο Ερυθρός Σταυρός στη Ρωσία για «στενές σχέσεις» με τον Πούτιν

Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού βρίσκεται υπό πίεση να αναλάβει δράση κατά του Ρωσικού Ερυθρού Σταυρού (RRC) λόγω στενών δεσμών μεταξύ της ομάδας και της πολεμικής και προπαγανδιστικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Στα στοιχεία που έχει γίνεται αναφορά στον κεντρικό ρόλο του προέδρου του RRC σε μια «πατριωτική» οργάνωση υπέρ του Πούτιν, αλλά και στις δηλώσεις ανώτερου στελέχους του RRC που κάνει λόγο για αδυναμία ειρήνης με τους «Ουκρανούς Ναζί» και τη συμμετοχή του RRC σε στρατιωτική εκπαίδευση για παιδιά.

Υπάρχουν επίσης αναφορές, που αποκαλύφθηκαν σε έγγραφα του Κρεμλίνου τα οποία διέρρευσαν από την εσθονική έκδοση Delfi και κοινοποιήθηκαν και ατον Guardian, ότι το Κρεμλίνο σχεδιάζει να αντικαταστήσει το έργο του διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στα κατεχόμενα εδάφη στην Ουκρανία με τη χρηματοδότηση νέων, ελεγχόμενων από τον ίδιο οργανώσεων του Ερυθρού Σταυρού.

Σε απάντηση στα δημοσιεύματα, η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού (IFRC) δήλωσε ότι «εξετάζει προσεκτικά τους ισχυρισμούς». Στην παρούσα φάση δέχεται πιέσεις από τις κυβερνήσεις που χρηματοδοτούν την οργάνωση να αναλάβει δράση κατά του RRC.

Η IFRC, ένα όργανο-ομπρέλα 191 εθνικών αντιπροσωπειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, έχει την εξουσία να λάβει πειθαρχικά μέτρα ή να αναστείλει τη συμμετοχή σε εθνικές αντιπροσωπείες που παραβιάζουν τις αρχές του Ερυθρού Σταυρού. Συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), η οποία εργάζεται επιτόπου σε ζώνες συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, όπου διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια και έχει εντολή να επισκέπτεται αιχμαλώτους πολέμου και από τις δύο πλευρές.

Οι διεθνείς φορείς χρηματοδοτούνται από κυβερνητικούς και φιλανθρωπικούς δωρητές και συχνά συνεργάζονται με τοπικά παραρτήματα του Ερυθρού Σταυρού. Με τη σειρά τους, οι εθνικές αντιπροσωπείες του Ερυθρού Σταυρού συχνά συνεργάζονται με κυβερνητικές δομές για την αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά όλες διέπονται από τις αρχές του Ερυθρού Σταυρού για «ουδετερότητα, αμεροληψία και ανεξαρτησία».



Πηγή: skai.gr

