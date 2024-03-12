Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες, Δευτέρα, πως μόλις επιστρέψει στην εξούσια, σε περίπτωση νίκης του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, θα απελευθερώσει τα πρόσωπα που έχουν φυλακισθεί για τη συμμετοχή τους στην επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου το 2021.

«Τα πρώτα μέτρα μου ως επόμενου προέδρου θα είναι να κλείσω τα σύνορα (...) και να απελευθερώσω τους ομήρους της 6ης Ιανουαρίου που φυλακίσθηκαν αδίκως!», έγραψε χθες το βράδυ ο πρώην πρόεδρος στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε ήδη αναφερθεί στο ζήτημα της ενδεχόμενης επιστροφής του στο Λευκό Οίκο, δεσμευόμενος σε τηλεοπτική εκπομπή το Δεκέμβριο να μην ενεργήσει ως δικτάτορας, με εξαίρεση την «πρώτη ημέρα» του.

Τον Ιανουάριο, στη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Αϊόβα, ο δισεκατομμυριούχος είχε καλέσει τον δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να «απελευθερώσει τους ομήρους», όρο τον οποίο χρησιμοποιεί τακτικά για να περιγράψει τα πρόσωπα που έχουν φυλακισθεί για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στο ναό της αμερικανικής δημοκρατίας.

Οι στασιαστές, ενθαρρυμένοι από τον Ντόναλντ Τραμπ και ψευδείς ισχυρισμούς για εκλογική νοθεία, είχαν καταλάβει στις 6 Ιανουαρίου 2021 το Καπιτώλιο για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τη μεταβίβαση της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν.

Μέχρι σήμερα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος 1.358 προσώπων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Περίπου 500 άτομα έχουν καταδικασθεί σε ποινές φυλάκισης.

Σε βάρος του Τραμπ διεξάγονται τέσσερις ποινικές διαδικασίες, δύο από τις οποίες επειδή φέρεται να αποπειράθηκε να ανατρέψει υπέρ του τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020, μετά την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν.

Ο πρώην πρόεδρος είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πάρει το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών, αφού η τελευταία αντίπαλός του, η Νίκι Χέιλι, αποσύρθηκε από την κούρσα την περασμένη Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

