Κύπρος: Εντός των επόμενων ωρών η αναχώρηση του σκάφους με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η αναχώρηση του σκάφους με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ακριβής ώρα δεν θα κοινοποιηθεί για λόγους ασφαλείας.

«Η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας Αμάλθειας βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, και σε επίσημη συνεννόηση με το Ισραήλ», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης στο ΚΥΠΕ απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα.

Πρόσθεσε ότι «η αναχώρηση του φορτίου σύμφωνα και με τις ενέργειες του φορέα εκτέλεσης της αποστολής αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, η ακριβής ώρα του οποίου δεν θα κοινοποιηθεί για λόγους ασφαλείας».

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «έχει ήδη γίνει ο απαραίτητος έλεγχος του φορτίου από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό».

Σημείωσε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «βρίσκεται σε διαρκή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους με στόχο την επίτευξη μιας αξιόπιστης διόδου για απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.