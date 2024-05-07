Η Γαλλία κατήγγειλε σήμερα για βούληση «εκφοβισμού» εκ μέρους της Ρωσίας, αφότου η ρωσική διπλωματία κάλεσε χθες τον Γάλλο πρέσβη στη Μόσχα, σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Η Γαλλία διαπιστώνει ότι οι διπλωματικοί δίαυλοι επικοινωνίας για ακόμη μία φορά σφετερίστηκαν με στόχο τη χειραγώγηση των πληροφοριών και τον εκφοβισμό», αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

Η Ρωσία κάλεσε χθες τον πρέσβη της Γαλλίας για να καταγγείλει την «προκλητική» πολιτική του Παρισιού σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφότου ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε εκ νέου το ενδεχόμενο να σταλούν εκεί δυτικά στρατεύματα.

«Λόγω των ολοένα και πιο επιθετικών δηλώσεων εκ μέρους των γαλλικών αρχών και της λήψης πληροφοριών που κάνουν λόγο για μια ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της Γαλλίας στη σύρραξη γύρω από την Ουκρανία (…), κλήθηκε ο πρέσβης της Γαλλίας Πιερ Λεβί», έκανε γνωστό σε μια ανακοίνωση η ρωσική διπλωματία.

«Η ρωσική πλευρά παρουσίασε την καταρχήν αξιολόγησή της της καταστροφικής και προκλητικής γραμμής του Παρισιού, που οδηγεί σε μια κλιμάκωση της σύρραξης» προσέθεσε.

Σήμερα το Παρίσι απάντησε ότι η Μόσχα «επιδόθηκε εκ νέου σε μια αντιστροφή των ευθυνών, επιδιώκοντας να κατηγορήσει τις δυτικές χώρες ότι απειλούν τη Ρωσία, την ώρα που η ίδια διεξάγει εδώ και δύο και πλέον χρόνια στην Ουκρανία έναν επιθετικό πόλεμο περιφρονώντας το διεθνές δίκαιο και που συνεχίζει, μέσω κυρίως κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών ενεργειών, τους επιθετικούς ελιγμούς της στοχεύοντας στην αποσταθεροποίηση των ευρωπαϊκών χωρών».

Η Γαλλία «θα συνεχίσει να στηρίζει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο την Ουκρανία, η οποία υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της εναντίον της ρωσικής επίθεσης», προειδοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών στην ίδια ανακοίνωση.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό The Economist, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε τη θέση του σχετικά με την πιθανή αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Εάν οι Ρώσοι επρόκειτο να σπάσουν τις γραμμές του μετώπου, εάν υπήρχε ένα ουκρανικό αίτημα, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, θα έπρεπε νομίμως να θέσουμε το ερώτημα», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

