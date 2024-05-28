Τρεις εβδομάδες πριν από μια σύνοδο για την ειρήνη στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρότρυνε τον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν να μην χάσει αυτό το ραντεβού, με την ευκαιρία επίσκεψής του στο Βέλγιο όπου δέχθηκε υποσχέσεις για ενισχυμένη υποστήριξη στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Η απουσία του θα ήταν σαν να χειροκροτείται ο Πούτιν», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος για τον ένοικο του Λευκού Οίκου την ώρα που η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή αυτού του τελευταίου στη σύνοδο κορυφής που πρόκειται να διεξαχθεί στις 15 και 16 Ιουνίου στην Ελβετία.

Περίπου 90 χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

Οι χώρες που σνομπάρουν τη σύνοδο κορυφής είναι «ικανοποιημένες» από τον πόλεμο που εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια καταστρέφει την Ουκρανία, συνέχισε ο Ζελένσκι μιλώντας δίπλα στο βέλγο πρωθυπουργό Αλεξάντερ Ντε Κρόο. Κατηγόρησε επίσης το ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θέλει «να κάνει να αποτύχει» αυτή η μελλοντική σύνοδος.

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο χαρακτήριζε «παράλογο» και «μάταιο» να πραγματοποιηθεί αυτή η σύνοδος κορυφής χωρίς ρωσική συμμετοχή.

«Αυτή η διάσκεψη είναι, κατά την άποψή μας, εντελώς μάταιη σε όρους αναζήτησης μιας λύσης στη σύγκρουση που αφορά την Ουκρανία», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σε συνέντευξή του στο δημόσιο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT. «Είναι πράγματι παράλογο να συναντώνται και να συζητούν σοβαρά γι' αυτά τα ζητήματα χωρίς τη συμμετοχή της χώρας μας», υπογράμμισε.

Με την ευκαιρία μιας σύντομης επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ανάμεσα σε μια επίσκεψή του χθες, Δευτέρα, στη Μαδρίτη και μια άλλη από σήμερα το απόγευμα στη Λισαβόνα, ο Ζελένσκι μονόγραψε μαζί με τον Κρόο μια διμερή συμφωνία συνεργασίας που περιλαμβάνει την παράδοση από το Βέλγιο 30 μαχητικών F-16 μέχρι το 2028.

«Αξίζετε τα καλά εργαλεία για να προστατεύσετε τον πληθυσμό σας από μια εντελώς αθέμιτη επίθεση», τόνισε ο βέλγος πρωθυπουργός.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι αυτή η συμφωνία «μακροπρόθεσμης» στρατιωτικής αρωγής περιλαμβάνει βοήθεια εκ μέρους του Βελγίου σε όπλα, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα που ανέρχεται σε 977 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το 2024.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι το πρώτο από τα 30 υπεσχημένα F-16 θα φθάσει «ήδη φέτος».

Η κυβέρνηση του Βελγίου, η οποία εξακολουθεί να περιμένει να παραλάβει τα F-35 που έχει παραγγείλει για να αντικαταστήσει σταδιακά το γηράσκοντα στόλο της των F-16, δήλωσε από την πλευρά της ότι ελπίζει σε μια πρώτη παράδοση στο Κίεβο, «ει δυνατόν πριν από το τέλος της χρονιάς».

Πηγή: skai.gr

