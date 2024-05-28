Φορτηγό πλοίο με σημαία Μάρσαλ που το διαχειρίζεται η εταιρεία Grehel Ship Management με έδρα τον Πειραιά και στο οποίο δεν επιβαίνει ελληνικό πλήρωμα χτυπήθηκε τη Δευτέρα στην Ερυθρά Θάλασσα αφού δέχθηκε πυραυλική επίθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για το LAAX bulc carrier που συνεχίζει το ταξίδι του για το επόμενο λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το περιστατικό συνέβη στα ανοιχτά του λιμανιού της Χοντέιντα στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στο στενό Μπαμπ ελ-Μάντεμπ που τη συνδέει με τον Κόλπο του Άντεν.

Η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας Ambrey είπε ότι το σκάφος ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι «υπέστη ζημιά στο αμπάρι».

