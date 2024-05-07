Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στα Πυρηναία όρη σήμερα, δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Σι δεν φάνηκε να είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μεγάλες παραχωρήσεις στο θέμα του εμπορίου ή της εξωτερικής πολιτικής.

Ο Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ, που υποδέχθηκαν τον Σι και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν στο αεροδρόμιο Tarbes-Lourdes Pyrenees σε ένα χειμωνιάτικο σκηνικό, τους πήγαν να γευματίσουν στα αγαπημένα βουνά του Γάλλου προέδρου, καθώς εκεί γεννήθηκε η γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του.

Ο Μακρόν, ο Σι και οι σύζυγοί τους, με τη συνοδεία μεταφραστών, θα φάνε αρνάκι, τυρί και μια πίτα με μύρτιλα, σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο ψηλά στα βουνά, σε απόσταση περίπου μιας ώρας από το αεροδρόμιο. Τα δύο ζευγάρια μεταβαίνουν εκεί με ξεχωριστά αυτοκίνητα.

Σύμβουλοι του Γάλλου προέδρου περιέγραψαν το ταξίδι στα Πυρηναία ως μια δραστηριότητα εκτός πρωτοκόλλου, με την οποία θα έχουν την ευκαιρία για άμεσες, κατ΄ ιδίαν συζητήσεις με τον Σι, χωρίς την παρέμβαση βοηθών από κάθε πλευρά.

Ένας από τους κύριους στόχους του Μακρόν είναι να πείσει τον Σι να μειώσει την ανισορροπία στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο ηπείρων, με καλύτερη πρόσβαση για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα και μικρότερες επιδοτήσεις για τους Κινέζους εξαγωγείς.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει μια ιστορία στο να επιχειρεί να δημιουργεί εκτός πρωτοκόλλου προσωπικές σχέσεις με τους εταίρους του, ακόμα και με εκείνους με τους οποίους διαφωνεί έντονα, σε προσπάθειες που συχνά δεν είναι τόσο επιτυχημένες προκειμένου να καταφέρει να λάβει περισσότερα από εκείνους.

Στον Γάλλο ηγέτη αρέσει να αγκαλιάζει, να κλείνει το μάτι ή να χτυπάει ελαφρά τους εταίρους του στην πλάτη, κάτι που δεν έκανε με τον Σι, ο οποίος δεν συνηθίζει τους εναγκαλισμούς.

Ο Μακρόν το έκανε αυτό την εποχή της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και πιο πρόσφατα με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, προς τέρψιν των σχολιαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόσκληση του Σι στα Πυρηναία θυμίζει την παρουσία του Τραμπ στο πλευρό του Μακρόν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση της Ημέρας της Βαστίλης το 2017 ή το ταξίδι του Πούτιν στο θερινό θέρετρο του Γάλλου προέδρου στο Μπρεγκανσόν, στη νοτιοανατολική Γαλλία το 2019.

«Ο Εμανουέλ Μακρόν επιχείρησε αυτήν τη ναρκισσιστική διπλωματία του «κολακεύω τον τύραννο» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από πέντε χρόνια, με το φρούριο του Μπρεγκανσόν… η συντροφικότητα», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, επικεφαλής των Γάλλων Σοσιαλιστών στο ψηφοδέλτιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Και όλο αυτό ολοκληρώθηκε με την εισβολή στην Ουκρανία και τις απειλές στις δημοκρατίες μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκέντρωναν ένα εμπορικό έλλειμμα ύψους 396 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Κίνα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σύγκριση με 250,3 δισεκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Γαλλικές και κινεζικές εταιρείες σύναψαν χθες ορισμένες συμφωνίες σε τομείς που κυμαίνονται από την ενέργεια έως τις μεταφορές στο περιθώριο της επίσκεψης του Σι, όμως οι περισσότερες ήταν συμφωνίες για συνεργασία ή ανανέωσης των δεσμεύσεών τους για συνεργασία και δεν υπήρξαν σημαντικές συμφωνίες.

Οι ευρωπαϊκές ελπίδες για μια παραγγελία αεροσκαφών Airbus που θα συνέπιπτε με την επίσκεψη του Σι φαίνεται πως δεν ευοδώθηκαν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν μονάχα να επεκτείνουν τη συνεργασία.

Πηγές από τη βιομηχανία λένε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για μια νέα παραγγελία αεροσκαφών εδώ και μήνες.

Την ίδια ώρα, Γάλλοι παραγωγοί μπράντι πραγματοποίησαν πορεία σήμερα, καθώς ο Σι επέδειξε αυτό που ο Μακρόν περιέγραψε σε μια «ανοικτή στάση» απέναντι στην εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών.

Μια γαλλική διπλωματική πηγή είπε ότι η Κίνα δεν θα επιβάλει φόρους ή δασμούς στο γαλλικό μπράντι, ενώ εκκρεμεί η έρευνα. Ο Σι δεν σχολίασε το θέμα κατά τη διάρκεια των πολλών δημοσίων δηλώσεών του χθες.

Πηγή: skai.gr

