Λίστα με τους 71 από τους πιο όμορφους δρόμους σε όλο τον πλανήτη, από το Κιότο της Ιαπωνίας μέχρι το Σαν Φρανσίκο των ΗΠΑ, δημοσίευσε το Condé Nast Traveler.

Ανάμεσα σε λεωφόρους, γραφικά στενά και πολύχρωμους δρόμους, φιγουράρει και ένα στενό, μυκονιάτικο σοκάκι.

Στην 8η θέση της λίστας, το περιοδικό προτείνει στους αναγνώστες του να περπατήσουν στα λιθόστρωτα δρομάκια της Μυκόνου με τα ασβεστωμένα σπίτια, στα οποία «είναι δύσκολο να μην σε ξαφνιάσει η ομορφιά».

«Σε ορισμένα σημεία του νησιού, οι πεζοί θα στρίψουν σε δρόμο για απαράμιλλη θέα στη θάλασσα», αναφέρει χαρακτηριστικά το Condé Nast Traveler.

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκονται οι γραφικοί, πολύχρωμοι δρόμοι της παλιάς πόλης στο Κολμάρ της Γαλλίας.

Στην πέμπτη θέση φιγουράρει η απόλυτα «νεοϋορκέζικη» Washington Street στο Μπρούκλιν, με θέα τη μαγευτική γέφυρα – τοπόσημο της αμερικανικής μητρόπολης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Σήραγγα Tohid στην Τεχεράνη του Ιράν, μία ιδιαίτερη πρόταση του περιοδικού λόγω της συμμετρικής αρχιτεκτονικής της και τη θέα στο βουνό.

Οι 20 πιο όμορφοι δρόμοι στον κόσμο

1.Δρόμοι της παλιάς πόλης στο Κολμάρ, Γαλλία

2.Brunngasse, Brienz, Ελβετία

3.Setenil de las Bodegas, Ισπανία

4.Δρόμοι της Águeda, Πορτογαλία

5.Washington Street, Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

6.Rua do Bom Jesus, Ρεσίφε, Βραζιλία

7.Rue de l'Abreuvoir, Παρίσι, Γαλλία

8.Δρόμοι της Μυκόνου, Ελλάδα

9.Δρόμοι της Πρετόρια, Νότια Αφρική

10. Rue du Petit Champlain, Πόλη του Κεμπέκ, Καναδάς

11. Οδός Jinli, Τσενγκντού, Κίνα

12. Οδός Aldama στο San Miguel De Allende, Μεξικό

13. Οδός Zrínyi Utca, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

14. Σήραγγα Tohid, Τεχεράνη, Ιράν

15. Δρόμοι της Μπριζ, Βέλγιο

16. Δρόμοι του Burano, Ιταλία

17.Tetsugaku no michi, Κιότο, Ιαπωνία

18.Gamla Stan, Στοκχόλμη, Σουηδία

19.Shambles, York, Αγγλία

20. Calleja de las Flores, Κόρδοβα, Ισπανία

