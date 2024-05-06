Ορκωμοσία Πούτιν: Το Παρίσι στέλνει απεσταλμένο ενώ το Βερολίνο μποϊκοτάρει

Η Γαλλία θα στείλει τον πρέσβη της στην τελετή ορκωμοσίας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για μια νέα εξαετή θητεία στον προεδρικό θώκο αύριο, έγινε γνωστό από μια γαλλική διπλωματική πηγή σήμερα, σε αντίθεση με τη Γερμανία, που γνωστοποίησε πως δεν θα εκπροσωπηθεί.

Η απόφαση του Παρισιού υποδηλώνει μια πιθανή διάσπαση στο δυτικό στρατόπεδο με πολλές χώρες, μεταξύ άλλων τα κράτη της Βαλτικής, που αντιτίθενται σθεναρά στο να αναγνωριστεί στον Πούτιν οποιασδήποτε μορφής νομιμότητα και ενδεχομένως υπονομεύει την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία, αφότου η Μόσχα ξεκίνησε μια επίθεση πριν από δύο και πλέον χρόνια.

Ο Πούτιν κατήγαγε μια σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας, που διεξήχθησαν τον Μάρτιο, εβδομάδες μετά τον θάνατο στη φυλακή του πλέον διακεκριμένου επικριτή του Ρώσου προέδρου Αλεξέι Ναβάλνι. Δυτικές κυβερνήσεις καταδίκασαν την επανεκλογή του χαρακτηρίζοντάς την αντιδημοκρατική.

«Η Γαλλία θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη της στη Ρωσία», ανέφερε μια γαλλική διπλωματική πηγή.

Η πηγή αυτή επισήμανε πως το Παρίσι έχει προηγουμένως καταδικάσει το περιβάλλον καταστολής στο οποίο διεξήχθησαν οι εκλογές, στερώντας στους ψηφοφόρους το δικαίωμα μιας πραγματικής επιλογής, όπως και την οργάνωση εκλογών στις ουκρανικές περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία, κάτι που η Γαλλία θεωρεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Οι γαλλο-ρωσικές σχέσεις έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς το Παρίσι έχει αυξήσει τη στήριξή του στην Ουκρανία. Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της, η Γερμανία ανακοίνωσε πως δεν θα στείλει κάποιον εκπρόσωπο στην τελετή ορκωμοσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι χώρες της Βαλτικής, που δεν έχουν πλέον απεσταλμένους στη Μόσχα, επίσης απέκλεισαν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να παραστούν στην τελετή.

Δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν πως δεν αναμένουν οι ΗΠΑ να στείλουν κάποιον εκπρόσωπο στην ορκωμοσία, αν και η Ουάσιγκτον δεν έχει προς το παρόν κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

«Πιστεύουμε πως η απομόνωση της Ρωσίας και ειδικά του εγκληματικού ηγέτη της πρέπει να συνεχιστεί», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις.

«Η συμμετοχή στην τελετή ορκωμοσίας του Πούτιν δεν είναι αποδεκτή για τη Λιθουανία. Προτεραιότητά μας παραμένει η στήριξη της Ουκρανίας και του λαού της που μάχεται εναντίον της ρωσικής επίθεσης».

Η Ουκρανία καλεί τους συμμάχους της να μην αναγνωρίσουν τον Πούτιν ως νόμιμο πρόεδρο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε τους διεθνείς συμμάχους του Κιέβου να μην αναγνωρίσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως τον νόμιμο πρόεδρο της Ρωσίας.

«Η Ουκρανία δεν διακρίνει κανένα νομικό έρεισμα για την αναγνώρισή του ως δημοκρατικά εκλεγμένου και νόμιμου πρόεδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας», επισήμανε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση, που εκδόθηκε ενόψει της ορκωμοσίας του Πούτιν αύριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

