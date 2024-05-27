Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μέτωπο κατά της τοξικότητας και των fake news που κλιμακώνονται όσο λιγοστεύει ο χρόνος για να στηθούν οι κάλπες της 9ης Ιουνίου, ορθώνει το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς που βλέπουν την κυβερνητική πολιτική να χτυπιέται όλο και περισσότερο από τα δύο αυτά φαινόμενα της προεκλογικής πολιτικής σκηνής.

Με πρωταγωνιστή τον αρχηγό και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η στρατηγική της Κουμουνδούρου με στόχο να πλήξει την κυβέρνηση, αποτυπώνεται σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις είτε με ψεύτικα στοιχεία, είτε με μυθεύματα, γεγονός που ενέχει κινδύνους για την ίδια τη χώρα. Πρόκειται για μία επικίνδυνη και ανεύθυνη – σύμφωνα με τα ίδια στελέχη – άσκηση αντιπολίτευσης, έλλειψη εναλλακτικής πρότασης και επιχειρημάτων, η οποία στο παρελθόν είχε δημιουργήσει επικίνδυνες και έκρυθμες συνθήκες στην κοινωνία.

Απτό παράδειγμα για το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί ο “πόλεμος της φέτας” που ξεκίνησε από τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή την Παρασκευή και κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. “Πρόκειται για εξαπάτηση των ψηφοφόρων με ψέματα και συκοφαντίες” σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου να μην αφήσει όχι μόνο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κάθε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης ακολουθεί ίδιες τακτικές, να εξαπατούν τους πολίτες και να πετούν λάσπη εναντίον της κυβέρνησης και των πολιτικών που ασκεί, στο βωμό της ψηφοθηρίας.

Το βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να αναζητά στα σούπερ μάρκετ φέτα που να κοστίζει 6,28 ευρώ το κιλό, προκειμένου να δείξει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε την αλήθεια στη Βουλή, κινητοποίησε τα κυβερνητικά στελέχη καθώς η αναφορά του πρωθυπουργού και το έγγραφο που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής δεν αφορούσε την τιμή κιλού της φέτας, αλλά ανέγραφε ότι η σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται στη συσκευασία του μισού κιλού. Τους ισχυρισμούς του Στέφανου Κασσελάκη έσπευσε πρώτος να αποκρούσει σε υψηλούς τόνους , μέσω τικ τοκ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που χαρακτήρισε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ “πολιτικό απατεώνα” και παρουσίασε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι επιχείρησε “να κοροϊδέψει τους πολίτες και στο τέλος της ημέρας εκτός από την γελοιοποίηση του έδειξε και προϊόντα που έχουν ακόμα χαμηλότερη τιμή στο ράφι”.

Σκληρή ήταν και η απάντηση του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, με ανάρτησή του στο Facebook, ο οποίος μίλησε για χοντροκομμένα ψέματα και επαναλμβανομενη λαθροχειρία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. “Όπως ο χειρότερος λαοπλάνος παλαιάς κοπής, έχεις δυο δρόμους: είτε το αναγνωρίζεις και ζητάς ευθέως συγνώμη είτε τουλάχιστον σιωπάς και σκύβεις το κεφάλι. Δεν απαντάς με περίσσιο θράσος και με νέα ψέματα” σχολίασε ο κ. Σκέρτσος. Αναφέρθηκε δε, και σε άλλη απόπειρα του κ. Κασσελάκη σχετικά με τις τιμές προϊόντων στην αγορά “για τις τιμές του λαδιού και της φέτας (όπου αρχικά συνέκρινε ανόμοια προϊόντα και στη συνέχεια ανόμοιες τιμές και συσκευασίες) δείχνει κάτι χειρότερο από ασχετοσύνη. Δείχνει ότι είναι αδίστακτος και θρασύς. Και γι’ αυτό επικίνδυνος. Και είναι πράγματι κρίμα ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται ουρά της Ελληνικής Λύσης και του αρχηγού της στην κοροϊδία και τα fake news” κατέληγε στην ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας.

Υπό αυτά τα δεδομένα και εκτιμώντας ότι όσο πλησιάζει η Κυριακή των ευρωεκλογών, αντίστοιχες απόπειρες θα αυξάνονται κατά της κυβέρνησης, Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς είναι σε “συναγερμό” ώστε κάθε τέτοια προσπάθεια παραπλάνησης και διασποράς ψευδών ειδήσεων, να “αναχαιτίζεται” άμεσα και με στοιχεία, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια παρερμηνειών. Όπως σημείωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη Real “ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να άλλαξε αρχηγό, όμως δεν άλλαξε νοοτροπία”.

Από την άλλη πλευρά, καθίσταται σαφές από την κυβερνητική πλευρά, πως η κατάσταση στην αγορά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια είναι σε πλήρη γνώση της κυβέρνησης, και εκεί επικεντρώνονται όλο το προηγούμενο διάστημα οι παρεμβάσεις της για την αναχαίτιση των τιμών, που αναγνωρίζεται ότι πλήττουν το σύνολο των νοικοκυριών και ειδικά τα περισσότερο ευάλωτα, και στην αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών.

“Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι τα προϊόντα είναι φθηνά, όμως άλλο αυτό και άλλο η κοροϊδία” σημείωναν κυβερνητικές πηγές. Άλλωστε η ακρίβεια και η ήταν και παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας όχι μόνο για την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, και εκτός από τις παρεμβάσεις που γίνονται και θα γίνουν και άλλες εφόσον χρειαστεί, στο στόχαστρο παραμένουν και οι αντίστοιχες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά την κυβέρνηση δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, αλλά αντιθέτως θέτουν σε κίνδυνο ότι έχει δομηθεί και να επιστρέψουν τη χώρα και πάλι, σε συνθήκες χρεοκοπίας.





