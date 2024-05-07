Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο έθεσε τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού και ανέβαλε επ’ αόριστον την επαναλειτουργία των σχολείων, την ώρα που οι κάτοικοι προετοιμάζονται πυρετωδώς για την άφιξη του πρώτου κυκλώνα στην ιστορία της χώρας.

Περισσότεροι από 350 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν την ανατολική Αφρική από τον Μάρτιο και τώρα η περιοχή απειλείται από έναν κυκλώνα που αναμένεται να φτάσει στην ξηρά το Σαββατοκύριακο, από τον Ινδικό Ωκεανό.

«Αυτός ο κυκλώνας, ο Χιντάγια, που θα μπορούσε να μας πλήξει οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές, σφοδρούς ανέμους και μεγάλα, επικίνδυνα κύματα», είπε ο Ρούτο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ναϊρόμπι. «Η χώρα μας πρέπει να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά για να περιορίσει τις καταστροφικές συνέπειες και να προστατεύσει ζωές και περιουσίες», πρόσθεσε.

Μετά τις πλημμύρες των προηγούμενων ημερών, τα σχολεία επρόκειτο να επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα, όμως το άνοιγμά τους αναβλήθηκε επ’ αόριστον. Όλοι οι υπουργοί έλαβαν εντολή να βοηθήσουν στον συντονισμό της απομάκρυνσης και της μετεγκατάστασης των Κενυατών που θα πληγούν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο κυκλώνας Χιντάγια, που θα συνοδεύεται από ριπές ανέμου ταχύτητας 165 χιλιομέτρων την ώρα, αναμένεται να φτάσει αύριο Σάββατο στη γειτονική Τανζανία, σύμφωνα με το περιφερειακό μετεωρολογικό κέντρο ICPAC.

Η περίοδος των κυκλώνων στον νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό συνήθως είναι από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο.

Οι αρχές της Τανζανίας προειδοποίησαν νωρίτερα ότι ο Χιντάγια ενισχύθηκε τα ξημερώματα, όταν απείχε περίπου 400 χιλιόμετρα από την πόλη Μτουάρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.