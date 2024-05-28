Τα 18 γκολ του Ολυμπιακού στο Europa Conference League δια… χειρός UEFA

Με τον μεγάλο φετινό τελικό του Europa Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια να βρίσκεται… προ των πυλών, η UEFA θέλησε να μας βάλει στο κλίμα από σήμερα (28/05).

Κάπως έτσι, λοιπόν, oι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας φρόντισαν να φτιάξουν και να ανεβάσουν στους λογαριασμούς των social media ένα βίντεο με τα 18 γκολ των «ερυθρόλευκων» στα οκτώ ματς που έχουν δώσει στη διοργάνωση.



«18 γκολ σε 8 παιχνίδια τη φετινή σεζόν στο UEFA Europa Conference League», ήταν η λεζάντα που το συνόδευε με αφορμή την αυριανή αναμέτρηση (29/5, 22:00) του Ολυμπιακού με τους «βιόλα» στην «Opap Arena».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.