Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα 18 γκολ του Ολυμπιακού στο Europa Conference League δια… χειρός UEFA

Η UEFA «ανέβασε» στα social media ένα βίντεο με τα 18 τέρματα που πέτυχε ο Ολυμπιακός στα οκτώ παιχνίδια που έδωσε στο φετινό Europa Conference League

Ολυμπικός sport-fm

Με τον μεγάλο φετινό τελικό του Europa Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια να βρίσκεται… προ των πυλών, η UEFA θέλησε να μας βάλει στο κλίμα από σήμερα (28/05).
Κάπως έτσι, λοιπόν, oι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας φρόντισαν να φτιάξουν και να ανεβάσουν στους λογαριασμούς των social media ένα βίντεο με τα 18 γκολ των «ερυθρόλευκων» στα οκτώ ματς που έχουν δώσει στη διοργάνωση.


«18 γκολ σε 8 παιχνίδια τη φετινή σεζόν στο UEFA Europa Conference League», ήταν η λεζάντα που το συνόδευε με αφορμή την αυριανή αναμέτρηση (29/5, 22:00) του Ολυμπιακού με τους «βιόλα» στην «Opap Arena».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Φιορεντίνα Conference League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark