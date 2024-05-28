Τσακίρης: «Νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις τιμές των διαρκείας»

Τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, που προανήγγειλε την ημέρα της έναρξης της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας, μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.



Συζητώντας με τους Αντώνη Πανούτσο-Αντώνη Καρπετόπουλο, ο ρεπόρτερ του σταθμού αναφέρθηκε στα δεδομένα της διαδικασίας με τους ευρωπαϊκούς αγώνες της «Ένωσης» στα προκριματικά του Europa Conference League, εκεί όπου θα κυκλοφορήσουν μόνο απλά εισιτήρια και προτεραιότητα θα έχουν τα άτομα που έχουν αγοράσει διαρκείας.



Παράλληλα, εξέφρασε την άποψή του πως δεν θα υπάρξει αλλαγή τιμών στα διαρκείας σε σχέση με την περσινή σεζόν, αφού ο αριθμός των αναμετρήσεων θα παραμείνει ο ίδιος στις εγχώριες διοργανώσεις.



Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

