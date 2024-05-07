Σχεδόν «αποκεφάλισε» το 14χρονο θύμα του ο δράστης με το σπαθί στο Λονδίνο

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Ο 14χρονος Ντάνιελ Άντζοριν που έπεσε νεκρός από την επίθεση με σπαθί από τον 36χρονο Μάρκους Μόνζο στο Χέινολτ του ΒΑ Λονδίνου την περασμένη Τρίτη «σχεδόν αποκεφαλίστηκε» από τη δύναμη του χτυπήματος που δέχθηκε στον αυχένα, όπως κατατέθηκε το πρωί σε δικαστήριο του Λονδίνου που παρέτεινε την κράτηση του δράστη.

Ο εισαγγελέας Τομ Λιτλ είπε πως ο θάνατος του νεαρού μαθητή, που εκείνο το πρωινό περπατούσε προς το σχολείο του, αποδόθηκε από τη νεκροψία σε «τραύμα σφοδρής βίας στο κεφάλι», ενώ δέχθηκε χτύπημα με το σπαθί και στο στήθος.

Ο δράστης, διπλής ισπανικής και βραζιλιάνικης υπηκοότητας, στη συνέχεια κρύφτηκε σε έναν θάμνο και εμφανίστηκε ξαφνικά για να επιτεθεί στους αστυνομικούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τον 14χρονο Ντάνιελ.

Τραυμάτισε δύο εξ αυτών, με μία αστυνομικό να υφίσταται σοβαρούς τραυματισμούς, σχεδόν χάνοντας το ένα της χέρι, όπως είχε αναφέρει η αστυνομία την περασμένη εβδομάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, η δίκη του Μόνζο για μία κατηγορία δολοφονίας και πρόσθετες κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας, πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης κ.ά. θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο. Θα εμφανιστεί ξανά ενώπιον δικαστηρίου σε προδικαστική ακροαματική διαδικασία τον Ιούλιο.

Ο κατηγορούμενος δεν ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση πριν παραταθεί η προκράτησή του.

