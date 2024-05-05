Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, που έφθασε σήμερα για επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία, δήλωσε στην εφημερίδα Le Figaro ότι σκοπεύει «να αναλάβει δράση με τη Γαλλία και ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα για την επίλυση της κρίσης» στην Ουκρανία.

«Ελπίζουμε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα θα επιστρέψουν γρήγορα στην Ευρώπη και σκοπεύουμε να αναλάβουμε δράση με τη Γαλλία και ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα για να βρούμε κατάλληλες οδούς για την επίλυση της κρίσης», γράφει ο Σι σε άρθρο που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Le Figaro.

«Αντιλαμβανόμαστε την αναστάτωση που προκαλεί η ουκρανική κρίση για τους Ευρωπαίους. Η Κίνα δεν αποτελεί πηγή της κρίσης αυτής, ούτε συμμετέχει σε αυτήν».

Ο Σι διαβεβαιώνει ότι «διαδραμάτισε πάντα εποικοδομητικό ρόλο για να ευνοήσει μία ειρηνική διευθέτηση» στον πόλεμο.

Υπενθυμίζει ότι «έχει επανειλημμένως απευθύνει έκκληση για την τήρηση των σκοπών και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών, για τον υπολογισμό των νόμιμων ανησυχιών ασφαλείας διαφόρων πλευρών και έχει επιμείνει για την ανάγκη να μην γίνει χρήση πυρηνικών όπλων ούτε να εξαπολυθεί πυρηνικός πόλεμος».

Η Κίνα, προσθέτει, «έχει παράσχει στην Ουκρανία ανθρωπιστική βοήθεια και ο ειδικός απεσταλμένος μας έχει κάνει πολλά ταξίδια στις εμπλεκόμενες χώρες».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σι Τζινπίνγκ στο Παρίσι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα επιδιώξει να προωθήσει την «αμοιβαιότητα» στον εμπορικό τομέα και την αναζήτηση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία απέναντι σε έναν Κινέζο πρόεδρο που συνεχίζει να εκφράζει την υποστήριξή του προς τη Ρωσία.

Το Παρίσι θέλει να διασφαλίσει ότι η Κίνα, κύρια σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν θα προχωρήσει στη φάση της υποστήριξης της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου και ότι θα χρησιμοποιήσει τους μοχλούς που διαθέτει απέναντι στη Μόσχα «για να συμβάλει στην επίλυση της σύρραξης», σύμφωνα με τη γαλλική Προεδρία.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε μεταφέρει το ίδιο αυτό μήνυμα πριν από έναν χρόνο κατά τη διάρκεια της δικής του επίσημη επίσκεψης στο Πεκίνο, με πενιχρά αποτελέσματα.

Μετά τη Γαλλία, ο Σι θα επισκεφθεί την Σερβία και την Ουγγαρία, δύο χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν καλές σχέσεις με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

