Σε μια κατάμεστη αίθουσα από ανθρώπους της Τέχνης, των Γραμμάτων και του Πολιτισμού, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, πραγματοποιήθηκε χθες, 27 Μαΐου 2024, η Τελετή Απονομής των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων (έτη 2022 & 2023) και των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου (έτος 2022), που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, που απένειμε τα Βραβεία σε δυο από τις είκοσι τέσσερις κατηγορίες, τόνισε πως «τα Βραβεία αποτελούν έναν σημαντικό θεσμό για την ελληνική λογοτεχνία και το θέατρο, αναγνωρίζοντας και τιμώντας τους συγγραφείς που με το έργο τους συμβάλλουν στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στην προώθηση των γραμμάτων και του θεάτρου στη χώρα μας και στο εξωτερικό».

Η κορυφαία διάκριση της βραδιάς, το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων 2022, απονεμήθηκε στη Μαρία Λαϊνά (απεβ. 27/12/23), ενώ το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων 2023, στη Ρέα Γαλανάκη για τη συνολική προσφορά τους στα Γράμματα.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε: «Τα Βραβεία αποτελούν τον κατεξοχήν θεσμό προς τιμήν της ελληνικής λογοτεχνίας και την ύψιστη μορφή επιβράβευσης των ανθρώπων των γραμμάτων από την Πολιτεία. Η αναγνώριση και βράβευση των δημιουργών των οποίων η εργασία ξεχώρισε το 2021 και το 2022, η διάκριση που τα Κρατικά Βραβεία προσφέρουν σε λογοτέχνες, μεταφραστές, συγγραφείς βιβλίων για παιδιά, εικονογράφους, θεατρικούς συγγραφείς, εκδότες, συμπίπτει φέτος με την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος για το Βιβλίο και τον Πολιτισμό και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτό. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες, στους διακριθέντες και φυσικά στους διοργανωτές για την εξαιρετική εκδήλωση».

ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2022

I. Το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων 2022 απονέμεται στη Μαρία Λαϊνά για τη συνολική προσφορά της στα Γράμματα.

ΙΙ. ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2022

Α. Το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2022 απονέμεται στον Σωτήρη Δημητρίου για το έργο του «Ουρανός απ' άλλους τόπους», εκδόσεις Πατάκη.

Το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος - Νουβέλας 2022 απονέμεται στη Νάσια Διονυσίου για το έργο της «Τι είναι ένας κάμπος», εκδόσεις Πόλις.

Το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2022 απονέμεται στον Θανάση Χατζόπουλο για το έργο του «Υπό κατασκευήν σημαίες», εκδόσεις Πόλις.

ΙΙΙ. ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ - ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 2022

Α. Το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου - Κριτικής 2022 απονέμεται στον Παναγή Παναγιωτόπουλο για το έργο του «Περιπέτειες της μεσαίας τάξης. Κοινωνιολογικές καταγραφές στην Ελλάδα της ύστερης μεταπολίτευσης», εκδόσεις Επίκεντρο.

Β. Το Κρατικό Βραβείο Μαρτυρίας - Bιογραφίας - Χρονικού - Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας 2022 απονέμεται εξ ημισείας στην Τασούλα Βερβενιώτη για το έργο της «Οι άμαχοι του Ελληνικού Εμφυλίου. Η δυναμική της μνήμης», εκδόσεις Κουκκίδα, και στον Χρήστο Χρηστίδη, για το έργο του «Γεώργιος Καρτάλης», εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

IV. Το Ειδικό Κρατικό Βραβείο 2022, για βιβλίο που προάγει σημαντικά τον διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, απονέμεται στη Χίλντα Παπαδημητρίου, για το έργο της «Ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου», εκδόσεις Μεταίχμιο.

V. ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2022

Α. Το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2022 απονέμεται στην Αργυρώ Πιπίνη για το έργο με τίτλο «Ζάζα» (εικονογράφηση Πέτρος Μπουλούμπασης), εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

Β. Το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2022 απονέμεται κατά πλειοψηφία στον Μάνο Κοντολέοντα για το έργο με τίτλο «Η μάσκα του Καπιτάνο», εκδόσεις Πατάκη.

Γ. Το Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου 2022 απονέμεται στην εικονογράφο Πέρσα Ζαχαριά και στη συγγραφέα Μυρτώ Καλοφωλιά για το έργο με τίτλο «Μοναχική υπόθεση», εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

Δ. Το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 2022 απονέμεται εξ ημισείας στην Αγγελική Δαρλάση για το έργο με τίτλο «Οι μεγάλοι.. μικροί: οι επιστήμονες» (εικονογράφηση Σοφία Παπαδοπούλου), εκδόσεις Μεταίχμιο, και στη Βάσια Εξάρχου για το έργο με τίτλο «Ο κύκλος των Κυκλάδων» (εικονογράφηση Βάσια Εξάρχου, Δημήτρης Δουράμπεης, 'Αννυ Δαδούκη), εκδόσεις Κέδρος.

VI. ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 2022

Α. Το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά 2022 απονέμεται στον Νικόλαο Π. Μπεζαντάκο, για τη μετάφραση του έργου «Ανθολογία της αρχαίας ελληνικής ερωτικής λογοτεχνίας» (Τόμ. Α΄ Ποίηση & Τόμ. Β΄ Πεζογραφία), εκδόσεις Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων.

Β. Το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ελληνικής Γλώσσας σε Ξένη Γλώσσα 2022 απονέμεται εξ ημισείας στον Πάνο Καραγιώργο, για τη μετάφραση του έργου «Κωστής Παλαμάς/Ποιητική Ανθολογία», εκδόσεις Φιλύρα, και στον Loïc Marcou, για τη μετάφραση του έργου της Διδώς Σωτηρίου, «Electra», εκδόσεις H & O éditions.

Γ. Το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα 2022 απονέμεται στον Γιώργο Κεντρωτή, για τη μετάφραση του έργου του Georg Trakl, «Άπαντα τα ποιήματα», εκδόσεις Ρώμη.

VII. Διακρίσεις σε Λογοτεχνικά Περιοδικά τα οποία συμβάλλουν στην προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας

ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2022

Α. Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου

Το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου έτους 2022, απονέμεται εξ' ημισείας σε δύο (2) θεατρικά έργα στους «Οι αποκάτω» της Ζέτης (Γεωργίας-Παρασκευής) Φίτσιου, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Αλίκη Καρνέζου» και στο «Terra Incognita» της Ελευθερίας Μιχαηλίδη, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Ειρήνη Αγγελίδη».

Επίσης, απονέμονται έπαινοι στα εξής τέσσερα (4) έργα: 1) «H κοιλάδα με τις παπαρούνες» του Δημήτρίου Αλέξιου, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΤΙΝ», 2) «Τση Λένης Η Μiλιά» της Στυλιανής Χαιρέτη, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Μυρσίνη Ζαχαρία», 3) «Bloody Ντέμη» της Ελένης Κωστοπούλου, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Dylan_Akulinos» και 4) «Το Πέρασμα» της 'Αννας Πίττα, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Κάπως».

Β. Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά

Το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για παιδιά έτους 2022, απονέμεται στο «Ο αδερφός μου από τ' αστέρια» της Αγγελικής Δαρλάση, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «'Αννα Δήμου». Επίσης, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να απονείμει Έπαινο, στο θεατρικό έργο, «Κάποτε στο Χάμελιν» της Μαρίας Χίου, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Μέλισσα».

Γ. Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς "Χρύσα Σπηλιώτη"

Το Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς «Χρύσα Σπηλιώτη» έτους 2022, απονέμεται ομόφωνα στο θεατρικό έργο «Αλμυρά Γράμματα» της Μαρίας Ψαρόλογου, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Δαίμων Εαυτού».

ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2023

Ι. Το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων 2023 απονέμεται στη Ρέα Γαλανάκη για τη συνολική προσφορά της στα Γράμματα.

ΙΙ. ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2023

Α. Το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2023 απονέμεται στην Ισμήνη Καρυωτάκη, για το έργο της «Φυγόδικος δεν ήμουν», εκδόσεις Ποταμός.

Β. Το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος-Νουβέλας 2023 απονέμεται στον Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, για το έργο του «Το όνομά σου», εκδόσεις Το Ροδακιό.

Γ. Το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2023 απονέμεται στον Σταύρο Ζαφειρίου, για το έργο του «Πράσινος ουρανός, μπλε χορτάρι», εκδόσεις Νεφέλη.

ΙΙΙ. ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 2023

Α. Το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου-Κριτικής 2023 απονέμεται στον Χρήστο Λούκο, για το έργο του «Η Ερμούπολη της Σύρου» (1821-1950). Από το Λίβερπουλ της Ανατολικής Μεσογείου στη βαμβακούπολη των Κυκλάδων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Β. Το Κρατικό Βραβείο Μαρτυρίας-Bιογραφίας-Χρονικού-Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας 2023 απονέμεται στους Σπύρο Παπαϊωάννου - Κώστα Βλησίδη για το έργο τους «Το φρικτόν τέμενος της αμαρτίας», έκδοση Ινστιτούτου Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων.

Γ. Το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα 2023 απονέμεται στον 'Αρη Αλεξανδρή, για το έργο του «Πώς ο Ιγνάτιος Καραθοδωρής έχασε τα πάντα», εκδόσεις Μεταίχμιο.

IV. Το Ειδικό Κρατικό Βραβείο 2023 για βιβλίο που προάγει σημαντικά τον διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, απονέμεται στον Γιάννη Πάσχο, για το έργο του «Το χρονικό ενός δυσλεκτικού», εκδόσεις Περισπωμένη.

V. Τιμητική Διάκριση απονέμεται στο λογοτεχνικό περιοδικό Κοράλλι.

VΙ. ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 2023

Α. Το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα 2023 απονέμεται ex aequo στη Μυρτώ Καλοφωλιά, για τη μετάφραση του έργου του Anthony Doerr, «Νεφελοκοκκυγία», εκδόσεις Πατάκη, και στον Σωτήρη Σουλιώτη, για τη μετάφραση του έργου του Jon Fosse, «Το άλλο όνομα», εκδόσεις Gutenberg.

Β. Το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά 2023 απονέμεται ex aequo στον Παύλο Καλλιγά, για τη μετάφραση του έργου του Πλάτωνα «Παρμενίδης», εκδόσεις Στιγμή, και στον Θεόδωρο Κ. Στεφανόπουλο, για τη μετάφραση του έργου του Ηρώνδα «Μιμίαμβοι», εκδόσεις Κίχλη.

Γ. Το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ελληνικής Γλώσσας σε Ξένη Γλώσσα 2023 απονέμεται ex aequo στον Jean-Marc Laborie, για τη μετάφραση του έργου του Χριστόφορου Μηλιώνη, «Καλαμάς κι Αχέρων» στη γαλλική γλώσσα (Christoforos Milionis, Kalamás et Achéron, εκδόσεις L'Harmattan), και στην Riikka Pulkkinen, για τη μετάφραση ανθολογίας σύγχρονων Ελλήνων ποιητών στη φινλανδική γλώσσα (Aurinkokello: Nykykreikkalaisia, εκδόσεις Enostone Kustannus).

VΙI. ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2023

Α. Το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2023 απονέμεται στον Κυριάκο Χαρίτο για το έργο με τίτλο «Για φαντάσου», (εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη), εκδόσεις Μεταίχμιο.

Β. Το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2023 απονέμεται στον Θοδωρή Κούκια για το έργο με τίτλο «Τετράγωνα κύματα, ιπτάμενες μέδουσες», εκδόσεις Κέδρος.

Γ. Το Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου 2023 απονέμεται στην εικονογράφο Χρύσω Χαραλάμπους και στη συγγραφέα Δανάη Δάσκα για το έργο με τίτλο «1000 τρόποι να στύψεις ένα λεμόνι», εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Δ. Το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 2023 απονέμεται στη Μαρίζα Ντεκάστρο για το έργο με τίτλο «Οι δικοί μου άνθρωποι», (εικονογράφηση Χαρά Μαραντίδου), εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

