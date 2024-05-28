Πίνακας του Φράνσις Μπέικον που είχε κλαπεί από κατοικία τραπεζίτη το 2015 βρέθηκε από την ισπανική αστυνομία.

Ο πίνακας που εντοπίστηκε είναι ένα από τα πέντε πορτρέτα του Ισπανού τραπεζίτη Χοσέ Καπέλο που αξίζουν συνολικά 25 εκατομμύρια ευρώ (27,1 εκατομμύρια δολάρια).

Οι πίνακες κλάπηκαν πριν από εννέα χρόνια, σε αυτή που πιστεύεται ότι ήταν η μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της χώρας.

🚩Te contamos cómo hemos recuperado un #cuadro de Francis Bacon valorado en 5.000.000 de 💶 sustraído en #Madrid en 2015 pic.twitter.com/FXkHDpisQb — Policía Nacional (@policia) May 23, 2024

Τρεις από τους πέντε κλεμμένους πίνακες βρέθηκαν το 2017. Για τη ληστεία συνελήφθησαν 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ατόμου που φέρεται να οργάνωσε τη ληστεία.

Γεννημένος στο Δουβλίνο, ο Μπέικον είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ζωγράφους του 20ου αιώνα. Επισκεπτόταν συχνά τη Μαδρίτη και πέθανε από καρδιακή προσβολή στην πόλη το 1992, σε ηλικία 82 ετών.

Σε δημοπρασία που διοργανώθηκε από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του περασμένου έτους, ο πίνακας Portrait of George Dyer Crouching (1966) του ζωγράφου πωλήθηκε 27,7 εκατομμύρια δολάρια.

«Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη έργου και τη σύλληψη των κατόχων του με επίκεντρο Ισπανούς υπηκόους που συνδέονται με οργανωμένες ομάδες από την Ανατολική Ευρώπη» αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

