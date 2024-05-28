Το Medusa Beach Club στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας, που κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα με αποτέλεσμα 4 ανθρώπους να χάσουν τη ζωή τους, δεν είχε άδεια προκειμένου να εξυπηρετεί τουρίστες στην ταράτσα του, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης.

Δύο Γερμανίδες τουρίστριες, μια Ισπανίδα σερβιτόρα με καταγωγή από τη Σενεγάλη και ένας Σενεγαλέζος σκοτώθηκαν όταν το διώροφο κτήριο που στέγαζε το παραλιακό εστιατόριο κατέρρευσε στις 23 Μαΐου.

«Η ταράτσα δεν είχε άδεια λειτουργίας ούτε [το εστιατόριο] άδεια κατάληψης της ταράτσας», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος Χάιμε Μαρτίνεθ Γιάμπρες, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο αρκετών εκθέσεων του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το δυστύχημα.

Ο Μαρτίνεθ Γιάμπρες είπε πως η προκαταρκτική έρευνα κατέληξε πως το δυστύχημα προκλήθηκε από υπερβολικό βάρος μεγάλου αριθμού ανθρώπων στην ταράτσα, η οποία είχε ανακαινιστεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον Δήμο.

Περίπου 21 άνθρωποι βρίσκονταν στην ταράτσα όταν κατέρρευσε το κτήριο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης, Έδερ Γκαρθία.

Πυροσβέστες δήλωσαν πως το κλαμπ συνήθως έβγαζε τραπέζια στην ταράτσα, όμως εκείνο το βράδυ είχε ετοιμάσει ένα μεγαλύτερο τραπέζι για μια ομάδα 12 Ολλανδών τουριστών, κάτι που πιστεύουν ότι μπορεί να προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου.

«Κανένας δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί πάνω», είπε ο Γκαρθία.

Το δυστύχημα συνέβη καθώς οι ισπανικές Βαλεαρίδες Νήσοι ετοιμάζονται για τη θερινή τουριστική σεζόν που αναμένεται να φέρει εκατομμύρια επισκέπτες.

Οι Γερμανίδες που σκοτώθηκαν ήταν 20 και 30 ετών, η σερβιτόρα 23 και ο Σενεγαλέζος 44 ετών.

Ο Μαρτίνεθ Γιάμπρες δήλωσε πως οι εκθέσεις έχουν σταλεί στην αστυνομία και στο γραφείο του εισαγγελέα. Το δημοτικό συμβούλιο θα συμμετάσχει επίσης σε τυχόν αγωγές κατατεθούν στο μέλλον σχετικά με την κατάρρευση του κτηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

