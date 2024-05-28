Σκέρτσος: Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται στον ακραίο πολιτικό αυταρχισμό  

Επίθεση εξαπολύει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του αρχηγού της, Στέφανου Κασσελάκη, με αφορμή την εξαγγελία του τελευταίου για κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας.

Συγκεκριμένα αναφέρει «ας πληροφορήσει κάποιος τον κ. Κασσελάκη που σήμερα μας ενημέρωσε ότι αν αναλάβει την εξουσία το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι η κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, ότι αυτή προβλέπεται και προστατεύεται ρητά από το άρθρο 62 του Συντάγματος» και σημειώνει:

«Συνεπώς, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κάποτε ως άλλος ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε πως είναι "κάθε λέξη του Συντάγματος", δεν γνωρίζει ούτε το Σύνταγμα, ούτε τις (βαριές χρονικά) διαδικασίες που ορίζουν την τροποποίησή του αλλά ούτε και τις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας και του πρωθυπουργού. Εκτός αν ονειρεύεται κάποιου είδους πραξικόπημα.

Κοινώς λέει χοντροκομμένα ψέματα πιστός στην παράδοση του κόμματός του. Η πραγματικότητα είναι, βέβαια, πως υπάρχει μια σημαντική διαφορά διότι τέτοιον πολιτικό αναλφαβητισμό και τυχοδιωκτισμό είχαμε να δούμε από τον καιρό της Χρυσής Αυγής.

Πραγματικά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παύει να μας εκπλήσσει αρνητικά διαρκώς, και για έναν ακόμη πολύ σοβαρό λόγο: η άρση του πλαισίου ειδικής προστασίας των πολιτικών προσώπων (που δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα αλλά κοινή διεθνή πρακτική) οδηγεί νομοτελειακά σε μια απολύτως ταξική Βουλή υπερπλουσίων και ολιγαρχών. Σε μια Βουλή ουρανοκατέβατων Κασσελάκηδων.

Πολύ απλά διότι κανένας αυτοδημιούργητος πολίτης της λαϊκής ή μεσαίας τάξης δεν θα επιλέγει να εκτεθεί σε ένα τοξικό πολιτικό περιβάλλον χωρίς κάποιες ελάχιστες δικλείδες θεσμικής προστασίας».

Σύμφωνα, τέλος, με τον υπουργό Επικρατείας, «η μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον ακραίο πολιτικό αυταρχισμό είναι πραγματικά εντυπωσιακή και έρχεται με φόρα προς την ελληνική κοινωνία». «Κάθε υγιώς σκεπτόμενος πολίτης έχει ευθύνη να κινητοποιηθεί με την ψήφο του στις προσεχείς εκλογές και να πει ένα βροντερό όχι στη νέα ακόμη πιο επικίνδυνη εκδοχή του πολιτικού λαϊκισμού που έρχεται με νέο περιτύλιγμα αλλά χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στο περιεχόμενο» καταλήγει ο κ. Σκέρτσος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

