Γέφυρα κατέρρευσε στην κύρια διαδρομή για τη μεταφορά βοήθειας και εξοπλισμού στο σημείο της κατολίσθησης στην Παπούα Νέα Γουινέα που είχε αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι, ανέφερε σήμερα μία υπηρεσία του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας ασταθή την κατάσταση του εδάφους σε περιοχές όπου επιχειρούν συνεργεία διάσωσης.

«Άρα αυτό που συνέβη είναι πως (η κατάρρευση της γέφυρας) έχει αποκόψει τον κύριο αυτοκινητόδρομο, που οδηγεί στην (επαρχία) Ένγκα», δήλωσε ο Ιτάγι Βιρίρι, περιφερειακός εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, μέσω βιντεοσύνδεσης από την Μπανγκόκ. Είπε πως αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο βαρύς εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις προσπάθειες διάσωσης ανθρώπων να μεταφέρεται μέσω μιας μακρύτερης, εναλλακτικής διαδρομής.

«Οι συνθήκες είναι πολύ, πολύ δύσκολες. Σε ορισμένα σημεία το έδαφος εξακολουθεί να μετακινείται», είπε, προσθέτοντας πως εξακολουθεί να βρέχει στην περιοχή του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

