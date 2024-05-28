Προϊόντα που προορίζονται για παιδιά και πωλήθηκαν στην Νότια Κορέα από την κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων Shein περιείχαν τοξικές ουσίες σε επίπεδα που ξεπερνούσαν κατά εκατοντάδες φορές τα αποδεκτά όρια, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης της Σεούλ.

Η Shein, με έδρα την Σιγκαπούρη, είναι πολύ δημοφιλής εδώ και λίγα χρόνια αφού προσφέρει μεγάλη γκάμα ρούχων και αξεσουάρ σε εξευτελιστικές τιμές.

Η εκρηκτική της ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη επιτήρηση των εμπορικών πρακτικών της και της εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Νότια Κορέα, όπου οι αρχές της πόλης της Σεούλ πραγματοποίησαν εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις προϊόντων που διατίθενται από πλατφόρμες όπως οι Shein, Temu και AliExpress.

Κατά την διάρκεια της τελευταίας επιθεώρησης, επέλεξαν οκτώ προϊόντα που πωλούνται από την Shein, ανάμεσά τους παιδικά παπούτσια, δερμάτινες τσάντες και μία ζώνη. Ανακάλυψαν ότι περιείχαν μεγάλες ποσότητες φθαλατών, χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την διάλυση των πλαστικών.

Ενα ζευγάρι παπουτσιών περιείχε 428 φορές περισσότερη ποσότητα φθαλατών από τα επιτρεπόμενα όρια και τρεις τσάντες περιείχαν ποσότητες 153 φορές περισσότερο από το όριο, σύμφωνα με τις αρχές της Σεούλ.

Οι φθαλάτες είναι από δεκαετίες γνωστοί για την πρόκληση ορμονικών διαταραχών. Η παρουσία τους συνδέεται με την παχυσαρκία, καρδιακές νόσους, ορισμένες μορφές καρκίνου και προβλήματα γονιμότητας.

Αξιωματούχος της δημοτικής αρχής της Σεούλ δήλωσε ότι ζήτησε την απόσυρση των προϊόντων αυτών από την πώληση από την έναρξη των επιθεωρήσεων τον Απρίλιο και ότι οι περισσότερες πλατφόρμες συμμορφώθηκαν με τα αιτήματα αυτά.

Η Shein «λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ' 'όψιν την ασφάλεια των προϊόντων», δήλωσε εκπρόσωπος της κινεζικής πλατφόρμας διευκρινίζοντας ότι η εταιρεία απαιτεί από τους προμηθευτές της να τηρούν τους ελέγχους και τους κανόνες της και ότι συνεργάζεται με τις διεθνείς υπηρεσίες για να εγγυηθεί την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Ο εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι μόλις γνωστοποιηθεί παράπονο, «τα προϊόντα αποσύρονται αμέσως από τα site» ώστε να διεξαχθεί έρευνα και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα αν αποδειχθεί ότι έχουν παραβιασθεί οι κανόνες.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές της Σεούλ έχουν επιθεωρήσει 93 προϊόντα και διαπίστωσαν ότι περίπου τα μισά περιείχαν τοξικές ουσίες.

Τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Ενωση πρόσθεσε την Shein στον κατάλογο των ψηφιακών εταιρειών διαστάσεων ικανών ώστε να υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας και σε μέτρα για την προστασία από επικίνδυνα προϊόντα, ιδίως προϊόντα που μπορεί να είναι βλαβερά για τα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.