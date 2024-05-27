Η τουρκική αντιπολίτευση επιμένει στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών .

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ζητά επιμονή της κυβέρνησης και στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.

Ο Γιάνκι Μπαγτζιόγλου, αντιπρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δήλωσε: «Η Τουρκία θα πρέπει να ασκήσει πλήρως και αποτελεσματικά τα δικαιώματά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο με τις Ναυτικές και Αεροπορικές Δυνάμεις της στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο χωρίς κανένα περιορισμό στο πεδίο.

Ειδικότερα, τα προβλήματα που σχετίζονται με τα ‘Νησιά με Αποστρατικοποιημένο Καθεστώς’ (‘GASA’) και τα ‘Νησιά των οποίων η Κυριαρχία δεν έχει Παραχωρηθεί με Συμφωνίες’ (‘EGAYDAAK’) πρέπει να παραμείνουν στην ημερήσια διάταξη τόσο στον Τύπο όσο και ενώπιον διεθνών οργανισμών.

Τα ερευνητικά σκάφη και τα γεωτρύπανα σκάφη πρέπει οπωσδήποτε να δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η άσκηση Γαλάζια Πατρίδα, η οποία φέτος δεν διεξήχθη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να πραγματοποιηθεί».

Ξεκίνησε η άσκηση EFES-2024 στα παράλια της Σμύρνης

Με σενάριο απόβασης χερσαίων δυνάμεων σε ακτές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ CNN TURK: «Ξεκίνησε η άσκηση Efes-2024. O υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ παρακολούθησε ζωντάνα την άσκηση με τις εικόνες που μετέδιδαν τα συστήματα της Aselsan. Ξεκίνησε η διεξαγωγή της άσκησης Efes-2024 με τη συμμετοχή των δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας. To μεγαλύτερο πλοίο του Ναυτικού το Anadolu ήταν παρών στην άσκηση. Οι δυνάμεις που πραγματοποίησαν την άσκηση απόβασης έκαναν άσκηση κλειστής μάχης. Η άσκηση απόβασης μεταδόθηκε με ζωντανή εικόνα με τους ασυρμάτους της Aselsan».

Τα τουρκικά ΜΜΕ δημοσιοποιούν τις δηλώσεις Δένδια

«Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας θεωρεί την Τουρκία ως απειλή».

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ HABER GLOBAL: O υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας εξακολουθεί να κάνει κινήσεις αντίθετες με το πνεύμα. Ο Δένδιας αυτή τη φορά υποννόησε την Τουρκία και τόνισε πως σε περίπτωση που υπάρχει ένας γείτονας που απειλεί την κυριαρχία τότε αυτό είναι μια υπαρξιακή απειλή. Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας ισχυρίστηκε πως η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

