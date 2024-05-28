Ανανέωσε με τη Ρεάλ για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Ταβάρες

Στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το τέλος της καριέρας του θα παραμείνει -όπως όλα δείχνουν- ο Έντι Ταβάρες!

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας "encestando" αναφέρει πως ο 32χρονος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη «βασίλισσα» για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Θυμίζουμε πως το τρέχον συμβόλαιο του θηριώδη σέντερ με τη Ρεάλ ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και το προηγούμενο διάστημα είχαν εμφανιστεί πολλοί μνηστήρες για την περίπτωσή του.

Ο Ταβάρες αγωνίζεται στην ισπανική ομάδα από το 2017 και εφόσον ολοκληρώσει το νέο του πενταετές συμβόλαιο, τότε θα έχει κλείσει 12 χρόνια ως παίκτης της «βασίλισσας».

🚨🚨

Por fin firmada la mega renovación de Walter Tavares: cinco años garantizados y se retirará de blanco

🏀 Tavares has already signed a contract extension for 5 seasons, I was confirmed

➡️https://t.co/WhW6MkuWHJ pic.twitter.com/dWsYGSHJFa — www.encestando.es (@webEncestando) May 28, 2024

