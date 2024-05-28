Νέο φορτίο με 110 κιλά κοκαΐνης εντόπισε η Δίωξη Ναρκωτικών στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο ήταν κρυμμένο σε νόμιμα εισαγόμενα κατεψυγμένα καλαμαράκια.

Το φορτίο προερχόμενο από το Περού είχε προορισμό την Κροατία.

Δείτε το βίντεο της Δίωξης Ναρκωτικών:

Όπως ανακοινώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά από έλεγχο για τον εντοπισμό ναρκωτικών, από τις 23 έως 27 Μαΐου 2024 στο λιμάνι του Πειραιά, βρέθηκαν 110 κιλά κοκαΐνης σε ένα εμπορευματοκιβώτιο με νόμιμο φορτίο κατεψυγμένα καλαμαράκια, προερχόμενο από το Περού με προορισμό την Κροατία.

Τα ναρκωτικά ήταν σε 100 συσκευασίες και περιείχαν 109 κιλά και 600 γραμμάρια κοκαΐνη.

