Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για τις «Ημέρες Θάλασσας 2024» διοργανώνει, μεταξύ άλλων, «Γαλάζια Νύχτα» την Παρασκευή 31 Μαΐου, όπου τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11:00 το βράδυ με ελκυστικές προσφορές στις τιμές.

Από το απόγευμα διάφορες δράσεις θα εκτυλίσσονται στους εμπορικούς δρόμους της πόλης, ενώ κατά τη διάρκεια τους θα μοιράζονται δωροεπιταγές από καταστήματα του Πειραιά στους καταναλωτές.

Στόχος είναι να προβληθεί η πόλη και να τονωθεί η τοπική αγορά.

Πηγή: skai.gr

