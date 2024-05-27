Ισραηλινές και αιγυπτιακές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά κοντά στη Ράφα τη Δευτέρα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος στρατιώτης, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα που επικαλούνται πηγές των IDF, οι Αιγύπτιοι στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι απάντησαν.

Το περιστατικό επιβεβαίωσαν οι ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, οι οποίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι βρίσκονται σε επαφή με την Αίγυπτο μετά από «ένα περιστατικό με πυροβολισμούς» στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου.

«Πριν από λίγες ώρες σημειώθηκε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στα αιγυπτιακά σύνορα, το οποίο είναι υπό διερεύνηση, διεξάγεται διάλογος με την αιγυπτιακή πλευρά», αναφέρουν οι IDF.

Παράλληλα και η Αίγυπτος επιβεβαίωσε το συμβάν με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της Αιγύπτου να δηλώνει ότι ένα άτομο σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου με πυροβολισμούς τη Δευτέρα στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.»

Η αιγυπτιακή δήλωση δεν προσδιορίζει το άτομο που σκοτώθηκε ή αν το άτομο ανήκε στον αιγυπτιακό στρατό. Αντίθετα, περιέγραψε το άτομο ως «ένα από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια».

Ο εκπρόσωπος Τύπου, συνταγματάρχης Γκαρίμ Αμπντελ-Χαφέζ, είπε ότι ο αιγυπτιακός στρατός διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Η ένταση στις σχέσεις Ισραήλ - Αιγύπτου κλιμακώθηκε από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχο του συνοριακού περάσματος στη Ράφα στις 6 Μαΐου και απειλούν με χερσαίες επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Από τότε η Αίγυπτος κρατά τη δική της πλευρά των συνόρων κλειστή και έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει κλειστή όσον καιρό τα ισραηλινά στρατεύματα βρίσκονται στην άλλη πλευρά.

Η Αίγυπτος και το Ισραήλ διατηρούν μια συνθήκη ειρήνης δεκαετιών και στενή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, αλλά η εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα έχει θέσει σε δοκιμασία τις σχέσεις των δύο χωρών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.