Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ιρανικούς στόχους στη Συρία και το Ιράκ - Εγκρίθηκε το πλάνο Μπάιντεν

Σειρά επιδρομών εναντίον ιρανικών στόχων στη Συρία και το Ιράκ ενέκριναν οι ΗΠΑ ως αντίποινα στην επίθεση με drone που δέχτηκε αμερικανική βάση την Κυριακή στην Ιορδανία και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με το CBS News.

Οι επιθέσεις θα πραγματοποιηθούν όταν οι καιρικές συνθήκες το υπαγορεύσουν, αναφέρουν αξιωματούχοι.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν μια ομάδα πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το Ιράν για την επίθεση.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, στην οποία πιστεύεται ότι συμμετέχουν πολλές πολιτοφυλακές ποο έχουν χρηματοδοτηθεί και εκπαιδευτεί από τη δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.



Το Ιράν έχει αρνηθεί οποιοδήποτε ρόλο στην επίθεση από την οποία τραυματίστηκαν άλλοι 41 Αμερικανοί στρατιώτες στη στρατιωτική βάση.



