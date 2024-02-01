Ένας άνδρας, με την αιτιολογία ότι ενεργεί «υπέρ της Γάζας», κρατά ομήρους πολλούς εργαζομένους μέσα σε ένα εργοστάσιο του αμερικανικού ομίλου Procter & Gamble (P&G) που βρίσκεται στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η τοπική αστυνομία.

Ο άνδρας είναι οπλισμένος, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, και κρατά ομήρους επτά υπαλλήλους, ανέφερε το συνδικάτο Umut-Sen.

Ο δράστης αιτιολόγησε την πράξη του ως μια διαμαρτυρία για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, επιβεβαίωσε η αστυνομική πηγή.

⚡ URGENT - #Turquie : En Turquie, un #terroriste #islamiste a pris en otage 7 personnes dans une usine de P&G dans la province de #Kocaeli. Selon les informations, cela serait sa façon d'exprimer son désaccord avec les actions d'#Israël dans la bande de #Gaza. #Turkey #hostages pic.twitter.com/7T4PwX0ZAO — FranceNews24 (@FranceNews24) February 1, 2024

A gunman has raided a Procter & Gamble factory in Turkey and taken hostages, the Demiroren News Agency reports https://t.co/VSQIQ7FfcS — Bloomberg (@business) February 1, 2024

Μια φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει έναν άνδρα μέσα στο εργοστάσιο. Το πρόσωπο του είναι καλυμμένο με μια παλαιστινιακή μαντίλα και φορά κάτι που μοιάζει πιθανώς με εκρηκτικό μηχανισμό.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει τον άνδρα να κρατά ένα όπλο στο ένα χέρι και με το άλλο του χέρι να κάνει το σήμα της νίκης («V») μπροστά από έναν τοίχο στον οποίο είναι ζωγραφισμένες σημαίες της Τουρκίας και της Παλαιστίνης.

🔴 Kocaeli’de ABD firmasına ait fabrikayı basarak 7 kişiyi rehin alan vatandaş içeriden bu videoyu paylaştı: pic.twitter.com/dAFlhRei7t https://t.co/camB4ilakj — Aksa Tufanı Son Dakika (@Tufan_El_Aksa) February 1, 2024

Το πρακτορείο ειδήσεων Demiroren μετέδωσε ότι ο άνδρας αγνώστου ταυτότητας κρατώντας όπλο μπήκε στο εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Γκεμπζέ στην επαρχία Κοτζάελι γύρω στις 15:00, τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας).

Αστυνομικοί έχουν σπεύσει στο σημείο.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας είναι καθ' οδόν προς το σημείο, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Πηγή: skai.gr

