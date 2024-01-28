Η Ιορδανία δηλώνει ότι η επίθεση κατά των Αμερικανών στρατιωτών έγινε στη Συρία

Η επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες δεν έγινε στο έδαφος της Ιορδανίας αλλά πιθανόν σε στρατιωτική βάση στη Συρία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιορδανικής κυβέρνησης.

"Η επίθεση που είχε στόχο τις αμερικανικές δυνάμεις δεν έγινε στην Ιορδανία. Είχε στόχο τη βάση Αλ-Τανφ στη Συρία", μια στρατηγικής σημασίας βάση του συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών κοντά στα σύνορα της Ιορδανίας και του Ιράκ, δήλωσε ο Mουχάναντ αλ Μπουμπαϊντίν, ο οποίος είναι και υπουργός Επικοινωνιών, μιλώντας στην ιορδανική κρατική τηλεόραση.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε σε βάση στη βορειοανατολική Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Δεν κατονόμασε τη βάση.

Η δραστηριότητα του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία είναι ένα ευαίσθητο θέμα, κυρίως σε περίοδο αυξημένης έντασης λόγω της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος της ιορδανικής κυβέρνησης είπε ότι οι μαχητές στόχευσαν μια άλλη βάση, έξω από το έδαφος της Ιορδανίας.

Η Ουάσινγκτον έχει δώσει στην Ιορδανία ποσό σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για να ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία το 2011, και πρόσφατα έστειλε περισσότερη στρατιωτική βοήθεια για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πηγές δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Δεν είναι σαφές ποια ομάδα υποστηριζόμενη από το Ιράν μπορεί να έκανε την επίθεση. Ωστόσο αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν θεωρούν πως οι δυνάμεις του ιρανικού στρατού εκτόξευσαν οι ίδιες το μονόδρομο επιθετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.