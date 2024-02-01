Λογαριασμός
Διαγωνισμός αποτοξίνωσης: Εταιρεία δίνει 10.000 δολάρια σε όποιον δεν χρησιμοποιήσει το κινητό του για ένα μήνα

Τους νικητές που καλούνται να γράψουν δοκίμιο για το πώς η αποτοξίνωση από το κινητό τους αλλάζει τη ζωή, τους περιμένουν εκτός από μετρητά και πλήθος άλλων δώρων 

διαγωνισμός

Πόσα χρήματα θα χρειαζόσουν για να εγκαταλείψεις το smartphone σου για ένα μήνα;

Η εταιρία Siggi's Dairy, που φτιάχνει γιαούρτια ισλανδικού τύπου, προσφέρει ένα έπαθλο 10.000 δολαρίων για τον ψηφιακό διαγωνισμό αποτοξίνωσης.

Σύμφωνα με το CBS news νικητής θα αναδειχθεί αυτός που θα γράψει το καλύτερο δοκίμιο στο οποίο θα αναφέρεται πώς ένας μήνας χωρίς τηλέφωνο θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή του.

Εκτός από τα μετρητά, 10 νικητές λαμβάνουν ένα lockbox για smartphone  ένα flip τηλέφωνο και μια προπληρωμένη κάρτα sim, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις καθώς και να τρώτε γιαούρτι για τρεις μήνες.

